Johnson cambia de estrategia sobre el caso Epstein, mientras los líderes republicanos se preparan para mucho voto disidente

Por Annie Grayer, Manu Raju y Kristen Holmes, CNN

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, decidió programar rápidamente una votación en un esfuerzo por forzar la liberación de todos los archivos del caso Jeffrey Epstein una vez que se determinó que era inevitable detenerla.

La decisión marcó un cambio de estrategia para Johnson y la Casa Blanca, quienes durante mucho tiempo habían intentado retrasar el proceso, según informaron tres fuentes a CNN.

Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes se preparan para que un número significativo de republicanos se desmarque del presidente Donald Trump y apoye el proyecto de ley bipartidista liderado por el representante republicano Thomas Massie y el representante demócrata Ro Khanna, que exige al Departamento de Justicia la publicación de los archivos de Epstein, mientras sus partidarios presionan para lograr una mayoría a prueba de veto.

Fuentes republicanas afirman que un amplio sector de la bancada está dispuesto a apoyar el plan, y que será difícil limitar las deserciones.

“No tiene sentido esperar”, declaró a CNN una fuente de la cúpula republicana de la Cámara, familiarizada con el cambio de estrategia.

Un legislador republicano comentó sobre la decisión del presidente de la Cámara: “Si hay que hacerlo, mejor hacerlo rápido”.

Massie declaró a CNN el miércoles que espera que una mayoría suficiente para anular un veto presione al Senado para que actúe a pesar de la oposición de Trump. Para lograr dicha mayoría, se requerirían dos tercios de la Cámara de Representantes, o 290 votos si todos los miembros están presentes.

“Si no conseguimos los dos tercios de los votos necesarios cuando se someta a votación, creo que será una batalla cuesta arriba”, dijo Massie. “Pero si de alguna manera logramos obtener los dos tercios de los votos aquí en la Cámara, eso presionará mucho al Senado, y además, si el Senado lo aprueba, será un paso muy importante para el presidente”.

Un alto funcionario de la Casa Blanca declaró a CNN que Trump estaba al tanto con antelación de que Johnson iba a acelerar la votación y que ambos habían hablado al respecto.

“Se le dejó claro al presidente Trump, y él entiende que es una realidad inevitable”, dijo el funcionario.

Johnson adelantó el receso de agosto de la Cámara de Representantes, en parte para evitar una votación relacionada con los archivos de Epstein. Cuando la Cámara de Representantes reanudó sus sesiones en septiembre, los principales republicanos del Congreso y sus aliados de la Casa Blanca trabajaron entre bastidores para evitar la votación, cargada de tensión política. Incluso hubo un último intento, el miércoles, por parte del presidente y sus aliados para contactar con dos de las congresistas republicanas que impulsaban la iniciativa antes de que fuera demasiado tarde.

Pero ahora, según fuentes republicanas consultadas por CNN, parte del cálculo se basa en que el impulso en la Cámara es imparable y la única opción es enviar el proyecto de ley al Senado para que se encargue de él.

“Hay que sacarlo de la Cámara”, declaró a CNN otro legislador republicano que apoya la estrategia.

Inicialmente, Massie y Khanna esperaban que pasaran semanas antes de que su proyecto de ley se sometiera a votación en la Cámara.

Incluso después de que el dúo bipartidista consiguiera las 218 firmas necesarias para avanzar el miércoles, aún quedaba un proceso administrativo pendiente, ya que la iniciativa no contaba con el visto bueno de la dirección republicana de la Cámara para ser sometida a votación antes.

Por lo tanto, cuando Johnson anunció el miércoles que aceleraría el proceso y sometería el proyecto de ley a votación la semana siguiente, muchos se sorprendieron.

“Lo someteremos a votación final la semana que viene”, declaró Johnson el miércoles, añadiendo: “Mientras tanto, les recuerdo que la Comisión de Supervisión [de la Cámara] ha estado trabajando sin descanso” en su propia investigación.

Johnson ya había calificado la iniciativa de “insignificante” dada la investigación en curso de la Comisión de Supervisión de la Cámara, que ha publicado miles de documentos, incluyendo los del patrimonio de Epstein.

La decisión de acelerar la votación en el pleno se tomó poco después de que la comisión publicara miles de nuevos correos electrónicos de Epstein el miércoles y de que altos funcionarios de la administración Trump se reunieran con la representante republicana Lauren Boebert, una de las pocas republicanas que se sumaron a la iniciativa para exigir al Departamento de Justicia la publicación de su archivo de Epstein.

“Si no puedes detener el desfile, mejor adelántate»” declaró Khanna a CNN.

Si el proyecto de ley de Massie y Khanna se aprueba en la Cámara de Representantes, como se prevé, su destino en el Senado sigue siendo incierto.

El líder de la mayoría, John Thune, ya había declarado a CNN que no creía necesario que la cámara aprobara la legislación, citando la publicación por parte del Departamento de Justicia de miles de páginas relacionadas con el caso.

