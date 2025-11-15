Marchan en la Ciudad de México en protesta contra la inseguridad y el Gobierno de Sheinbaum

Por Mauricio Torres y Uriel Blanco, CNN en Español

Miles de ciudadanos marchan este sábado en la zona centro de la Ciudad de México para protestar en contra de la inseguridad y el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La manifestación, que parte de la columna del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, fue convocada por algunos grupos de jóvenes de la generación Z, a los que se han sumado personas que se manifiestan por casos como el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre.

Algunas de las consignas más recurrentes en la marcha son, hasta ahora, “¡Viva Carlos Manzo!”, “¡Fuera Claudia!” y “¡Fuera Morena!”, el partido de la presidenta.

Esta semana, Sheinbaum descalificó la convocatoria a la movilización de este sábado al asegurar que es una “manifestación de la derecha”, y dijo que es “importante” que se sepa cómo surgió el movimiento.

“Nosotros estamos de acuerdo con la libertad de expresión, la libertad de manifestación. Si hay jóvenes que tienen demandas, me parece muy bien que se manifieste. Ahora, el asunto aquí es quién está promoviendo la manifestación. A lo mejor hay personas que vieron en las redes y se suman porque a lo mejor (jóvenes) no están de acuerdo con nosotros, pero es muy importante que se conozca cómo se construyó la convocatoria a esta movilización”, dijo la presidenta de México el jueves.

Sheinbaum afirmó que muchos de los que promueven esta marcha “no tienen nada que ver con la generación Z” y que “es un impulso promovido incluso desde el extranjero”.

Por la mañana, la Policía de la capital mexicana estimó que unos 5.000 manifestantes acudirían a la protesta, a la que llamó como “Marcha ¡Por la Justicia y la Libertad!”.

Mientras la marcha avanza hacia el Zócalo, agentes de policía acompañan al contingente de forma lateral.

Durante la primera hora de la movilización, la marcha se ha mantenido sin incidentes y avanza de manera pacífica.

Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, dijo que unos 800 policías acompañan la marcha.

“Solamente intervendrán como lo marca el protocolo de la Ciudad de México. Intervendrán en caso de detectar personas que porten objetos aptos para agredir, a quienes se acercarán y les pedirán que entreguen dichos objetos”, comentó Vázquez en entrevista con el medio local Foro TV.

Antes del mediodía (hora local), los primeros manifestantes llegaron a la plancha del Zócalo, donde ya estaba tendida frente a Palacio Nacional una bandera del manga One Piece, que ha sido la imagen que representa al movimiento de la generación Z en otras partes del mundo, incluida Latinoamérica y Asia.

Algunos manifestantes golpearon las vallas metálicas de Palacio Nacional —que fueron colocadas antes de la marcha de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) el jueves— y lanzaron petardos.

Si bien la mayoría de personas mantuvo su distancia de esa zona, cada vez se aglutinaron más manifestantes ahí, donde comenzaron a lanzarse objetos (además de petardos) y la policía inició acciones de dispersión, como lanzamiento de gases.

En otros estados también ha habido movilizaciones este sábado, como en Michoacán, Puebla, Guanajuato, Oaxaca, Aguascalientes, Veracruz, Nuevo León, Coahuila.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.