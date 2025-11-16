Elecciones en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast se enfrentarán en segunda vuelta por la presidencia

Por CNN en Español

La candidata oficialista Jeannette Jara, militante del Partido Comunista y abanderada de la coalición Unidad por Chile, y el opositor José Antonio Kast, fundador del Partido Republicano, competirán en una segunda vuelta electoral el 14 de diciembre por la Presidencia de Chile, de acuerdo con los resultados preliminares publicados este domingo por el Servicio Electoral de Chile (Servel).

Con el 62,76 % de las mesas escrutadas, Jara obtenía este domingo el 26,63 % mientras que Kast obtenía el 24,25 %, de acuerdo con Servel.

De acuerdo con la legislación electoral de Chile, para ganar la presidencia en primera vuelta un candidato necesita obtener más del 50 % de la votación emitida.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, felicitó este domingo a Jara y Kast por avanzar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país sudamericano.

En un mensaje a la nación, Boric llamó a ambos contendientes “a que tengamos un debate con altura de miras”, en el que se planteen soluciones a los principales problemas de Chile.

Noticia en desarrollo.