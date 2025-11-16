Las detenciones por complot terrorista revelan una vía en línea “más peligrosa” hacia la radicalización por el ISIS en EE.UU.

Por Sarah Boxer, CNN

Viven en Nueva Jersey, Michigan y el estado de Washington: seis jóvenes arrestados en las últimas semanas y acusados ​​de participar en un presunto complot terrorista inspirado por el ISIS.

Los sospechosos, entre otros, están acusados ​​de utilizar aplicaciones de mensajería encriptada y redes sociales “para compartir material extremista y relacionado con el ISIS que incita a ataques” en Estados Unidos, incluso contra la comunidad LGBTQ+ en Michigan, según una denuncia penal.

El complot de Michigan, que podría haber sido planeado para Halloween, pretendía ser posiblemente de la misma magnitud que los ataques terroristas de París de 2015 antes de que finalmente fuera frustrado, según las autoridades.

Las detenciones ilustran “cómo las personas se están radicalizando por sí mismas, operando en cámaras de eco en línea”, dijo a CNN la subcomisionada de Inteligencia y Contraterrorismo del Departamento de Policía de Nueva York, Rebecca Weiner.

“Esto no es tan simple como que exista una entidad llamada ISIS que opere en el extranjero y se infiltre en nuestro país reclutando y radicalizando personas”, dijo Weiner. “Es una dinámica mucho más compleja, en la que las personas se encuentran en línea, se radicalizan mutuamente y encuentran a personas con ideas afines en el extranjero, algunas de las cuales pueden tener conexiones con la organización terrorista. Por lo tanto, es mucho más confuso, pero también mucho más peligroso que el modelo simple con el que nos hemos enfrentado antes”.

John Miller, analista jefe de inteligencia y aplicación de la ley de CNN y predecesor de Weiner en el Departamento de Policía de Nueva York, entrevistó a Weiner el lunes sobre el caso.

Miller: Acabamos de presenciar una serie de casos en rápida sucesión, con un denominador común: su conexión con el ISIS, su radicalización en línea y su conspiración en internet. ¿Qué significa todo esto?

Weiner: Entonces, tenemos varios elementos en juego, muchos de los cuales nos resultan familiares. En conjunto, esto representa una disrupción sumamente importante. Una supuesta célula involucrada en la planificación de ataques en Detroit. Al mismo tiempo, una red paralela de aspirantes a combatientes extranjeros que buscan unirse al ISIS, presuntamente en Siria.

Hemos observado un enfoque constante en la planificación inspirada por el ISIS. Hubo un ataque terrible el día de Año Nuevo en Nueva Orleans. En noviembre pasado, se frustró un plan de un simpatizante del ISIS que supuestamente pretendía atentar el día de las elecciones. En septiembre pasado, se frustró un plan de un ciudadano canadiense que quería atacar una sinagoga en Brooklyn. Pero este ataque tiene un alcance mayor y se extiende geográficamente más allá de la mayoría de los ataques ocurridos en los últimos años.

Miller: Entonces, dibújame un mapa cronológico. Empieza —en lo que respecta a los derribos— en Michigan, así que empecemos por Michigan y ¿hacia dónde se extiende?

Weiner: Comenzando en Michigan, se desarticuló una célula de individuos que acumulaban armas y municiones, se habían entrenado y hablaban sobre diversos posibles destinos para este plan, objetivos de un inminente ataque en Michigan. Al mismo tiempo, se llevaba a cabo una investigación sobre una red de individuos en Nueva Jersey, Seattle y otros países, que supuestamente planeaban viajar a Siria para unirse al ISIS. Por supuesto, la inminencia del posible ataque en Michigan fue el detonante para desmantelar toda la red.

Miller: ¿Cuáles fueron, entre todas estas personas y lugares, los diferentes tipos de ataques que se discutieron?

Weiner: Presuntamente, tenían como objetivo a la comunidad LGBTQ+. También tenían como posible objetivo a la comunidad judía. Había adquisición de armas de fuego, se hablaba de artefactos explosivos improvisados ​​y existía la posibilidad de viajar al extranjero. En resumen, todo lo imaginable estaba presente en estas dos redes.

Miller: ¿Y cómo están conectadas las redes?

Weiner: Este es un caso clásico de cómo se verá el terrorismo en 2025, cuando las redes sociales no solo facilitan la radicalización, el consumo de propaganda y la creación de cámaras de eco que impulsan a las personas hacia contenido y debates cada vez más extremistas, sino también la planificación y coordinación activas. Pero eso no fue todo, como se detalla en la denuncia contra uno de los acusados ​​en Nueva Jersey. Viajes, interacción y encuentros en la vida real entre estos grupos de personas. Así que no se trataba solo de aspirantes que hablaban de planes teóricos, sino que se coordinaban activamente.

Miller: ¿Cuál fue el papel del Departamento de Policía de Nueva York en este caso?

Weiner: El Departamento de Policía de Nueva York colaboró ​​extensamente con el FBI en el caso de Nueva Jersey sobre los acusados ​​y sus posibles viajes al extranjero, y por supuesto, tenemos agentes asignados a nuestro JTTF (Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo) que apoyan a las oficinas de campo del FBI en todo el país, así como inteligencia humana y apoyo de fuentes abiertas de nuestra división de inteligencia.

Miller: Hace mucho tiempo, muchos declararon que el ISIS y Al Qaeda estaban prácticamente muertos. Ahora vemos algo así y vemos que algo está resurgiendo.

Weiner: Así que, en realidad, nunca desapareció, y desde el 7 de octubre hemos estado lidiando con un renovado interés en unirse al ISIS entre personas inspiradas aquí en Occidente, pero también con un aumento en el ritmo operativo del ISIS en el extranjero. El resurgimiento del potencial aumento de viajes al extranjero, en este caso a Siria —también hemos visto personas más interesadas en viajar a África para unirse al ISIS en Somalia— es muy preocupante.

Miller: ¿Cuál fue el componente británico en todo esto? Había gente aquí hablando con gente allá y otros arrestos que hacen que esto trascienda solo Estados Unidos.

Weiner: Así pues, este es precisamente el poder de internet aplicado a la actividad terrorista convencional. En la era de los chats grupales, es muy fácil coordinar viajes o planes de ataque entre distintos estados y países, y eso es lo que vemos en este caso y, en general, en otros casos.

Miller: ¿Cuántas de estas personas se conocían en la vida real y cuántas se conocieron en estas plataformas?

Weiner: Creo que algunas de esas preguntas se están respondiendo ahora mismo. Esta es una investigación en curso. Pero fue una combinación de ambos factores, y eso es lo que la hace particularmente potente y también nos da la urgencia de interrumpir, no solo la comunicación digital, sino también la física, y francamente, ni siquiera importa si nunca se conocieron en persona hasta que lleguen al extranjero.

Miller: En estos documentos federales vemos a un grupo de personas que oscilan entre los 16 y los 20 años. ¿Está ISIS atacando específicamente a jóvenes?

Weiner: El problema es que los jóvenes se ven cada vez más atraídos por el extremismo.

Miller: ¿Por qué?

Weiner: Hay muchas razones. En parte, se debe a la pandemia y a las secuelas del aislamiento social forzado y al tiempo que pasamos conectados. En parte, se debe a que los jóvenes, con sus mentes jóvenes, se ven inmersos en estos ecosistemas digitales donde están expuestos a contenido extremo, se sienten atraídos por él, lo consumen y luego se dejan influir por él. Pero un denominador común en todos nuestros casos, independientemente de la ideología, es que cada vez más jóvenes se ven atraídos por estas redes.

Miller: ¿Qué importancia tiene todo esto?

Weiner: En primer lugar, este es un trabajo excelente del FBI, en colaboración con otras agencias del orden, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), en múltiples ciudades del país y en el extranjero. Esto es precisamente lo que queremos que haga nuestro sistema. En segundo lugar, está la complejidad y el alcance de esta situación, la cantidad de personas involucradas y la extensión geográfica. Es una llamada de atención importante: el terrorismo convencional, lamentablemente, sigue vigente. Además, durante el último año, nos hemos visto inmersos en otras amenazas, como el aumento de la violencia política y los actos de violencia selectiva de alto perfil, sin una base ideológica clara. Esto representa una amenaza en sí misma, pero mientras tanto, el apoyo al ISIS y el terrorismo, tal como lo hemos entendido y combatido durante los últimos 24 años, siguen siendo una amenaza a la que debemos enfrentarnos.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.