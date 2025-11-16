Trump emite nuevos indultos para participantes de la insurrección del 6 de enero, incluyendo al miembro de una milicia

Por Kit Maher, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, emitió un nuevo indulto a un miembro de una milicia involucrado en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, que cubre delitos con armas de fuego en Kentucky, que no estaban incluidos en su indulto inicial del día de su investidura.

En abril, el tribunal de apelaciones del distrito de Columbia rechazó el intento de Dan Wilson de anular sus sentencias relacionadas con armas de fuego del distrito oeste de Kentucky, que fueron transferidas al distrito de Columbia.

“El lenguaje claro del indulto no se aplica a los delitos de armas de fuego en Kentucky”, declaró el tribunal de apelaciones, devolviéndolo a prisión.

En enero, Trump emitió más de 1.000 indultos y conmutaciones a personas involucradas en el ataque del 6 de enero al Capitolio de EE.UU. y dijo el mes pasado que estaba “muy orgulloso” de ello.

El abogado de indultos de EE.UU., Ed Martin, fue una de las personas que abogó por el nuevo indulto incondicional de Wilson, que se emitió el viernes.

“Danny Wilson es ahora un hombre libre. Cuando fui fiscal federal en el Distrito de Columbia, y ahora como abogado de indultos de EE.UU., abogué por esta clemencia, que el presidente concedió el viernes”, publicó Martin en X, agradeciendo al presidente Donald Trump.

La Casa Blanca dijo que los cargos de armas estaban finalmente relacionados con la investigación del 6 de enero.

“Mientras era investigado por conductas relacionadas con el 6 de enero —por las que el presidente Trump emitió un indulto más amplio en enero—, los investigadores descubrieron que el Sr. Wilson podría haber poseído armas de fuego no autorizadas. Debido a que la búsqueda en la casa del Sr. Wilson se debió a los eventos del 6 de enero, el presidente Trump lo está indultando por los problemas con las armas de fuego”, dijo un funcionario de la Casa Blanca a CNN el sábado.

Martin anunció el sábado que Trump concedió otro indulto a Suzanne Kaye, quien fue sentenciada a prisión por amenazar con disparar a agentes del FBI en un video publicado en redes sociales en 2021. Los comentarios estaban dirigidos a agentes que buscaban interrogarla sobre su presencia en Washington el 6 de enero.

Kaye fue arrestada en febrero de 2021.

“En el video, Kaye anunció que ‘les dispararía en el [improperio]’ si los agentes del FBI se presentaban en su casa”, según un comunicado del Departamento de Justicia en 2023.

Alegando que “el Departamento de Justicia de Biden apuntó a Suzanne Kaye por publicaciones en redes sociales”, Martin publicó en X: “El presidente Trump está deshaciendo el daño causado por la instrumentalización del Departamento de Justicia de Biden, para que la sanación pueda comenzar”.

