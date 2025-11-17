El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el plan para Gaza respaldado por EE.UU.

Por Billy Stockwell y Jennifer Hansler, CNN

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este lunes una resolución redactada por Estados Unidos que busca ir más allá de la frágil tregua en Gaza hacia una paz más sostenible y la reconstrucción del enclave devastado.

El consejo de 15 miembros votó 13 a 0 a favor de la resolución, con abstenciones de Rusia y China, que se negaron a usar su poder de veto para bloquear la medida.

La resolución tenía como objetivo añadir legitimidad internacional al plan de paz de 20 puntos del presidente de EE.UU., Donald Trump, partes del cual formaron la base del alto el fuego que entró en vigor en Gaza el mes pasado. Estados Unidos había presionado fuertemente para su aprobación.

“Un voto en contra de esta resolución es un voto para volver a la guerra”, dijo el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Michael Waltz, antes de la votación del lunes. Aplaudió su aprobación, diciendo que “representa otro paso significativo hacia una Gaza estable que podrá prosperar, y un entorno que permitirá a Israel vivir en seguridad”.

La resolución autorizó elementos del plan, incluyendo el establecimiento de una “Junta de Paz” como autoridad transitoria y la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización temporal (ISF, por sus siglas en inglés) en Gaza, según un borrador visto por CNN. Waltz dijo el lunes que Trump lideraría la Junta de Paz.

Algunas fuentes diplomáticas dijeron que la resolución ayudará a otorgar la autoridad para que los países participen en la ISF, ya que ahora contará con el respaldo de la ONU. Funcionarios estadounidenses, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, habían reconocido la necesidad de un “mandato internacional” para apoyar el plan.

Cabe destacar que la resolución también contiene una referencia al Estado palestino, afirmando que “después de que el programa de reformas del (Gobierno Autónomo Palestino) se lleve a cabo fielmente y el desarrollo de Gaza haya avanzado, finalmente podrían darse las condiciones para un camino creíble hacia la autodeterminación y la condición de Estado palestino”.

“Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político para una coexistencia pacífica y próspera”, dice el borrador.

La resolución establece que la Junta también supervisaría el desarme de Hamas y otras facciones —una demanda clave de Israel— y la reconstrucción de Gaza.

Aunque la resolución ha sido aprobada, muchas preguntas permanecen sobre su implementación, ya que el borrador parece vago en cuanto a la secuencia y los detalles.

Fuentes diplomáticas occidentales dijeron a CNN que la falta de detalles en la resolución dificultará su puesta en práctica. Hamas dijo el domingo que consideraba el borrador de resolución “un intento de imponer una tutela internacional sobre Gaza y promover una visión sesgada hacia la ocupación”.

Tras la votación del lunes, Hamas dijo que otorgar a cualquier fuerza de estabilización “tareas y funciones dentro de Gaza, incluido el desarme de la resistencia, le quita su neutralidad y la convierte en parte del conflicto”.

Waltz dijo tras la aprobación de la resolución que la Junta de Paz “coordinará la entrega de ayuda humanitaria, facilitará el desarrollo de Gaza y apoyará a un comité tecnocrático de palestinos responsable de las operaciones diarias del servicio civil y la administración de Gaza, mientras el Gobierno Autónomo Palestino implementa plenamente su programa de reformas”.

Los funcionarios estadounidenses no han detallado cómo sería ese programa de reformas.

Algunos funcionarios de Hamas continúan descartando el desarme del ala militar del grupo. Los combatientes de Hamas serían reacios a entregar armas ligeras para protegerse de otros grupos en Gaza que buscan represalias.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reiteró el domingo que “Gaza será desmilitarizada y Hamas será desarmado, ya sea por las buenas o por las malas”.

Tim Lister, Nic Robertson y Eyad Kourdi de CNN contribuyeron a este informe.