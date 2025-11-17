El Museo Metropolitano de Arte revela la temática de la Met Gala 2026: “Costume Art”

Por Rachel Tashjian y Leah Dolan, CNN

¿Cuál es el cuadro con el mejor vestuario de todos los tiempos?

Es una pregunta que el Museo Metropolitano de Arte (Met) espera responder con su próxima exposición del Costume Institute, que este lunes por la mañana anunció que se titulará “Costume Art” (El Arte del Vestuario). La muestra, que se inaugura el 10 de mayo, reunirá casi 200 obras de arte con alrededor de 200 prendas y accesorios, con el objetivo de establecer de una vez por todas la conexión entre la moda y las bellas artes. “Costume Art” es también la exposición que dará vida a la que posiblemente sea la noche más deslumbrante y glamurosa de la moda: la Met Gala.

“El título ‘Costume Art’ hace referencia a la historia del Costume Institute”, declaró Andrew Bolton, curador del Costume Institute y encargado de seleccionar la temática anual, en una rueda de prensa. La moda, explicó, tiene “la categoría de arte debido a su relación con el cuerpo, y no a pesar de ella”.

Si bien las exposiciones de moda en los museos tienden a separar una prenda de su vida en el cuerpo humano, aquí el Met enfatizará esa conexión como la cualidad que coloca a la ropa en el mismo pedestal que una estatua griega o un grabado de Alberto Durero.

La bailarina Misty Copeland, recientemente retirada, estuvo presente para explicar cómo Bolton planea utilizar prendas y obras de arte para desafiar la noción de un cuerpo idealizado: “Lo que más me impactó fue su creencia en la moda como un arte encarnado. Algo profundamente conectado con nuestra esencia”, dijo Copeland. “El desfile defiende con contundencia el cuerpo en todas sus formas como una obra de arte, digna de ser vista, enaltecida y celebrada”.

Aunque el tema pueda parecerles a algunos algo anticuado —”¡la moda es arte!” es un tema muy trillado—, es el espacio, no el tema de la exposición, lo que podría ser la noticia más importante. Se destinarán más de mil metros cuadrados de espacio expositivo al Costume Institute, justo al lado del Gran Salón del museo. “Esto reconoce el papel fundamental de la moda no solo dentro del Met, sino dentro de la cultura”, declaró Bolton a CNN tras la rueda de prensa.

Las galerías llevan un nombre ilustre: Condé M. Nast, el difunto fundador de la empresa que publica Vogue, la biblia de la moda sinónimo de la Met Gala, así como The New Yorker, Vanity Fair y GQ. El nuevo espacio fue posible gracias a una donación de la compañía cuyo monto no se ha revelado. Esto probablemente cause sorpresa: Condé Nast suele aparecer en las noticias más por su declive económico y sus desacuerdos con el sindicato que por sus éxitos financieros.

También asistió Anna Wintour (sentada junto a Michael Kors), quien a principios de este año renunció a su título de editora en jefe de Vogue Estados Unidos, pero permanece como directora editorial global de Vogue, así como directora de contenido de Condé Nast, lo que significa que conserva su puesto supervisando la Met Gala anual, que transformó de un evento social discreto en un espectáculo global de celebridades y moda de alto perfil.

El patrocinador de moda es la firma de lujo francesa Saint Laurent, junto con Condé Nast y, en otra sorprendente jugada de moda, Jeff Bezos y Lauren Sánchez-Bezos. Normalmente, la marca patrocinadora trae varias mesas llenas de invitados, todos vestidos con sus diseños. El apoyo financiero de Bezos y Sánchez-Bezos representa el paso más reciente de la pareja en su afán por evolucionar de simples multimillonarios caricaturescos a verdaderos referentes de estilo: además de asistir a la gala en 2024 y posar para la portada de Vogue US, el Earth Fund de Sánchez anunció recientemente una colaboración de US$ 6,25 millones con el Consejo de Diseñadores de Moda de EE.UU. para “promover la sostenibilidad” en la moda.

La Met Gala, y su menos influyente pero no menos opulenta exposición, se ha convertido en una máquina de alfombra roja que, sin duda, genera más expectativas y análisis que los premios Oscar. En un buen año, el evento y la gala inspiran al público a reflexionar de forma más crítica sobre el propósito y las posibilidades de la ropa. Los diseñadores compiten durante meses para vestir a estrellas como Rihanna, Zendaya y supermodelos con diseños vanguardistas. Algunas de las exposiciones más influyentes del museo, como la de temática Camp de 2019 o el homenaje de 2011 al fallecido Alexander McQueen, han contribuido a que el estilo urbano y las alfombras rojas sean más extravagantes o a convencer al público de que la moda es un arte a la altura de las bellas artes. Con su próxima exposición y su nuevo espacio, Bolton y el museo están claramente interesados ​​en que nadie olvide que la moda puede exigir el esfuerzo y el genio propios de una obra maestra del Renacimiento.

En otras ocasiones, temas confusos o insulsos han hecho que el evento parezca desconectado de la realidad. La edición de 2024, “Sleeping Beauties”, que utilizó la IA para celebrar la fragilidad y la naturaleza transitoria de la moda, estuvo demasiado plagada de ambiciones científicas efectistas como para realzar sus vestidos y sombreros adornados con flores, y el homenaje del año anterior a Karl Lagerfeld no tomó en cuenta la controvertida reputación del difunto diseñador.

El año pasado, el tema de la Met Gala fue “Superfine: Tailoring Black Style”, y marcó la primera vez que el museo se centró específicamente en el estilo y los diseños de los afroamericanos, y la primera vez que destacó la moda masculina desde 2003.

La gala, cuyas entradas cuestan alrededor de US$ 75.000, suele recaudar fondos récord para el museo: el año pasado, recaudó la impresionante cifra de US$ 31 millones. La gala es la única fuente de financiamiento para las exposiciones, adquisiciones y mantenimiento del Costume Institute; a diferencia de otros departamentos curatoriales del Met, el Costume Institute no recibe fondos del presupuesto del museo.

