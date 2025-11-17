Se duplican los costos de reconstruir el puente de Baltimore destruido por un carguero

Por Michelle Watson, CNN

El costo estimado para reconstruir el puente Francis Scott Key de Baltimore —el paso elevado que colapsó y dejó seis muertos— se ha duplicado y se espera que se complete más tarde de lo que las autoridades habían dicho anteriormente, según un comunicado emitido el lunes.

La Autoridad de Transporte de Maryland informó el lunes en un comunicado que la estimación de costos actualizada ahora se proyecta entre US$ 4.300 millones y US$ 5.200 millones, con una apertura prevista para finales de 2030, lo que representa una demora de dos años respecto a la estimación anterior.

Ese monto es más del doble del costo previamente estimado de US$ 1.700 millones a US$ 1.900 millones, que el Departamento de Transporte de Maryland había confirmado previamente a CNN.

El puente – una arteria vital para el tráfico hacia el puerto de Baltimore y un importante centro para la importación y exportación de mercancías – se vino abajo después de que un carguero chocara contra uno de sus pilares en las primeras horas del 26 de marzo de 2024.

El buque portacontenedores Dali sufrió un par de fallas eléctricas catastróficas minutos antes del choque, según un informe preliminar de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés). Se espera que la agencia celebre una reunión pública de la junta el martes sobre su investigación acerca de las causas del choque del buque contra el puente.

“Las estimaciones preliminares de costos y plazos del proyecto se hicieron menos de dos semanas después del choque inicial y antes de realizar cualquier estudio de ingeniería o diseño”, dijo el gobernador de Maryland, Wes Moore, en una declaración el lunes.

“Desde entonces, las condiciones económicas nacionales se han deteriorado y los costos de los materiales han aumentado. Al mismo tiempo, los costos elevados son resultado de los estándares federales de diseño y resiliencia, no de decisiones discrecionales del Estado”, añadió.

Hasta 35.000 autos y camiones por día cruzaban el puente de Baltimore, también conocido como el puente Key.

En la madrugada del 26 de marzo de 2024, ocurrieron dos cortes de energía a una distancia equivalente a tres largos de barco del puente, causados por el disparo de dos interruptores críticos, lo que generó que varias bombas necesarias para la única hélice y el único timón del buque dejaran de funcionar, según el informe preliminar de la NTSB.

La agencia agregó que el generador de emergencia no estaba configurado para alimentar el buque.

En el momento de la falla, el buque estaba bajo el control de un piloto aprendiz, acompañado por un piloto senior. Cuando los pilotos subieron a bordo, el capitán informó que el buque estaba en buen estado de funcionamiento, según el informe. Los investigadores de la NTSB señalaron que los miembros de la tripulación dieron negativo en pruebas de drogas y alcohol, y el combustible dio negativo para contaminantes en tres ocasiones.

Los seis trabajadores de la construcción que murieron al caer eran inmigrantes de cuatro países: Honduras, El Salvador, México y Guatemala.

El entonces presidente de EE.UU. Joe Biden dijo que estaba comprometido a ayudar a reconstruir el puente lo antes posible y que el Gobierno federal asumiría los costos.

En su declaración del lunes, Moore dijo que su administración continuará proporcionando actualizaciones y reconstruyendo “tan segura, rápida y eficientemente como sea posible”.

“Seguiremos trabajando con el Gobierno de Trump para encontrar formas de reducir costos y reconstruir más rápido”, dijo Moore. “Y mantendremos a los habitantes de Maryland informados continuamente sobre el avance de la construcción”.

