Tom Cruise recibe un premio Oscar honorífico por su trayectoria

Luego de haber sido nominado a cuatro premios Oscar sin haber ganado ninguno, Tom Cruise recibió finalmente la noche del domingo una estatuilla honorífica como reconocimiento a sus 44 años de trayectoria, durante la 16ª edición de los Governors Awards de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

La estatuilla le fue entregada al actor y productor de manos del director mexicano Alejandro González Iñárritu, quien dirigió a Cruise en una película aún sin título cuyo estreno está previsto para 2026, segúnel sitio web imdb.com.

“Tom Cruise no solo hace películas, él es el cine. Este puede ser su primer Oscar, pero por lo que he visto y experimentado, no será el último”, dijo González Iñárritu durante la presentación de la estatuilla honorífica al actor de 63 años, según The Hollywood Reporter.

Cruise fue uno de los cuatro artistas homenajeados en la ceremonia de este año, que tuvo lugar en el Ray Dolby Ballroom, en Hollywood.

Además de Cruise, los otros homenajeados en la gala fueron fueron el diseñador de producción Wynn Thomas y la actriz y coreógrafa Debbie Allen, quienes recibieron un premio Oscar honorífico; y la cantante y actriz Dolly Parton, a quien se honró con el Premio Humanitario Jean Hersholt en reconocimiento a su labor filantrópica. Parton no pudo asistir a la ceremonia.

La estrella de las sagas “Mission Impossible” y “Top Gun” agradeció en su discurso “a los estudios, las agencias, los artistas y los narradores”, así como a los dobles de acción, los dueños de salas de cine y al público. “Quiero que sepan que siempre haré todo lo posible por este arte; para apoyar y defender nuevas voces y para proteger lo que hace poderoso al cine, ojalá sin muchos huesos rotos más”.

En sus 44 años de carrera, Cruise ha sido nominado en cuatro ocasiones al premio Oscar: como actor principal en “Born on the Fourth of July” (1989) y “Jerry Maguire” (1996), como actor de reparto en “Magnolia” (1999) y como productor por “Top Gun: Maverick” (2022).

