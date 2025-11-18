Condenan a 9 días de prisión al intruso que abordó a Ariana Grande en el estreno de “Wicked” en Singapur

Por Lex Harvey, CNN

Un intruso reincidente australiano que abordó a Ariana Grande durante el estreno de “Wicked: For Good” en Singapur fue condenado el lunes a 9 días de cárcel por ser una molestia pública.

Johnson Wen, de 26 años, se declaró culpable de un cargo por causar molestias al público después de saltar la barricada en el estreno de “Wicked: For Good” el 13 de noviembre y correr hacia Grande, según el canal de noticias singapurense CNA.

Un video de la interacción mostró a Wen corriendo hacia Grande y abrazándola mientras ella caminaba por la alfombra amarilla junto al elenco de “Wicked: For Good” en Universal Studios Singapur.

La coprotagonista de Grande, Cynthia Erivo, intervino para apartar a Wen de la estrella pop, quien parecía sorprendida, antes de que los guardias de seguridad lo detuvieran.

CNN ha contactado a los representantes de Grande para obtener comentarios.

Wen, quien se hace llamar “Pyjama Man” en redes sociales y se autodenomina el troll “más odiado”, es un invasor de escenarios reincidente.

Fue acusado por la Policía australiana después de interrumpir un concierto de Katy Perry en Sydney a principios de este año, según la filial de CNN, 9 News. Una página de Instagram bajo su nombre también incluye videos de Wen irrumpiendo en conciertos de The Chainsmokers y The Weeknd, así como en eventos deportivos, incluido el Mundial Femenino de la FIFA.

En un video de la intrusión publicado en Instagram la semana pasada, Wen agradeció a Grande por “dejarme saltar a la alfombra amarilla contigo”.

Usuarios de redes sociales criticaron a Wen en los comentarios, calificando sus acciones de “desequilibradas” y “vergonzosas”.

“Correr hacia una mujer —cualquier mujer, y más aún alguien que ha sobrevivido a un trauma inimaginable— no es una ‘broma’. No es ‘una acrobacia’. No es ‘gracioso’. Es patético, peligroso y demuestra una total falta de respeto por los límites, la seguridad y la decencia humana básica”, dijo un usuario de Instagram.

Grande ha hablado abiertamente sobre sufrir trastorno de estrés postraumático (PTSD, por sus siglas en ingés) tras un atentado suicida en su concierto en Manchester, Reino Unido, en mayo de 2017, que dejó 22 muertos.

Grande no ha comentado públicamente sobre el incidente con Wen. Erivo hizo alusión a ello durante una proyección especial del Sindicato de Actores en Los Ángeles el sábado, según Entertainment Weekly.

Sentada junto a Grande, Erivo dijo: “Hemos pasado por algunas mierdas. Hemos pasado por cosas en nuestras vidas, en nuestro trabajo diario. Quiero decir… incluso esta semana”.

“Hemos tenido que lidiar realmente con algunas cosas, y este proyecto nos ha permitido crecer mucho como personas, como amigas, como hermanas, como artistas, como actrices”, dijo Erivo, según Entertainment Weekly.

Durante la sentencia de Wen, el juez de distrito Christopher Goh le dijo a Wen que estaba “buscando atención”, mientras que la fiscal adjunta Jane Lim lo calificó de “intruso reincidente” con una “evidente falta de remordimiento”, informó CNA.

Singapur es conocido por sus estrictas leyes, diseñadas para mantener el orden público y la limpieza, que incluyen la prohibición de la venta de chicle.

Wen, quien mantuvo una leve sonrisa durante todo el proceso, dijo que iba a dejar de invadir escenarios y que ha estado “metido en problemas”, según CNA.

Goh dijo que, aunque Wen no tiene antecedentes penales en Singapur, no es la primera vez que hace algo así.

“Y no parece que haya enfrentado ningún tipo de consecuencia por sus actos pasados, y tal vez pensó que lo mismo ocurriría aquí; es decir, que no sufriría consecuencias por los mismos actos aquí”, dijo el juez, según CNA.

“Se equivoca, señor Wen. Debe tener en cuenta que siempre hay consecuencias para las acciones de uno”, añadió el juez, esperando que la sentencia de prisión ponga fin al comportamiento de Wen “para siempre”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.