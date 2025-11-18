Las 5 cosas que debes saber este 18 de noviembre: objetivos de Trump en Venezuela, ofensiva contra inmigración ilegal y Gaza

CNN en Español

Trump dice que estaría “orgulloso” de atacar instalaciones de drogas en México y Colombia. El modelo electoral que también prevaleció en Chile. Sin Tesla, las ventas de vehículos eléctricos están en auge en Sudamérica. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

La inminente posibilidad de una acción militar de Estados Unidos contra Venezuela —a través de un amplio abanico de opciones violentas— arrastra a la Casa Blanca del presidente Donald Trump a los ámbitos de intervención extranjera que siempre ha dicho aborrecer. Y la sitúa directamente en oposición a las lecciones de las dos últimas décadas de intervenciones militares republicanas en Estados Unidos, y a muchas décadas de experiencia regional previas. Análisis.

El presidente Donald Trump dijo este lunes que estaría dispuesto a atacar dentro de México y Colombia para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. La medida marcaría una escalada en el enfoque de su Gobierno en la lucha contra el narcotráfico, después de semanas de atacar barcos en el mar Caribe y en el océano Pacífico que, de acuerdo a la administración, estaban traficando drogas.

Tras la detención de decenas de personas en la ciudad más grande de Carolina del Norte durante la última operación contra la inmigración ilegal del Departamento de Seguridad Nacional, una pregunta ha surgido para muchos de sus residentes y líderes: ¿por qué Charlotte?

La primera vuelta en Chile, más allá de sorpresas como la baja performance de la candidata oficialista, Jeannette Jara, o el alto apoyo recibido por el populista Franco Parisi, vuelve a dejar al país sudamericano en un escenario que se repite en varias elecciones de la región: un balotaje entre dos alternativas antagónicas y cercanas a los extremos del arco político.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el lunes una resolución redactada por Estados Unidos que busca ir más allá de la frágil tregua en Gaza. La resolución busca añadir legitimidad internacional al plan de paz de 20 puntos del presidente Donald Trump, partes del cual formaron la base del cese del fuego que entró en vigor en el enclave el mes pasado.

¿Cuál será la temática de la Met Gala 2026?

A. “Costume Art”.

B. “Sleeping Beauties”.

C. “AI Fashion”.

D. “The 90’s are back”.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

El plan para agilizar visas a extranjeros con entradas para el Mundial 2026

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que Estados Unidos dará prioridad a las citas para visas de los viajeros extranjeros con boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tom Cruise recibe un premio Oscar honorífico por su trayectoria

Luego de haber sido nominado a cuatro premios Oscar sin haber ganado ninguno, Tom Cruise recibió finalmente una estatuilla honorífica como reconocimiento a sus 44 años de trayectoria.

Sin Tesla, las ventas de vehículos eléctricos están en auge en Sudamérica

Las ventas de vehículos eléctricos crecen rápidamente en Sudamérica, impulsadas por la llegada de marcas chinas y nuevos puertos estratégicos, a pesar de la ausencia de Tesla en la región. Modelos más asequibles y más infraestructura facilitan la adopción de estos autos en Perú, Chile, Brasil y Uruguay.

98

Al menos 98 palestinos han muerto bajo custodia israelí desde octubre de 2023, y es probable que la cifra real de muertes sea aún mayor dado que un gran número de personas detenidas en Gaza permanecen desaparecidas, según un nuevo informe de un grupo israelí de derechos humanos, que cita datos oficiales israelíes y otras fuentes.

“Sí, probablemente hablaría con él”

—El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este lunes que hablaría directamente con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, mientras sopesa una decisión sobre lanzar ataques en el país.

Así se verán Zelda y Link en la película “The Legend of Zelda”

Nintendo dio a conocer las primeras imágenes oficiales de su próxima película “The Legend of Zelda”. La empresa de videojuegos mostró cómo se verán en el cine los icónicos personajes de Zelda y Link.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: A. “Costume Art” o “el arte del traje” es la temática de la exposición que dará vida a la que posiblemente sea la noche más deslumbrante y glamurosa de la moda: la Met Gala 2026.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.