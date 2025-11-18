Maquinaria propagandística de Venezuela contrataca con chistes, caricaturas y sarcasmo ante aumento de la presión de EE.UU.

Por Max Saltman e Isa Cardona, CNN

¡Es un pájaro! ¡Es un avión! Es… ¿no es Superman?

No, es Superbigote, el álter ego caricaturesco del líder venezolano Nicolás Maduro, que ha venido a salvar al país sudamericano del peligro.

“Superbigote ”, que se emite en la televisión estatal venezolana desde 2021, es solo una parte de la campaña propagandística del país, mientras buques de guerra estadounidenses se concentran cerca de la costa venezolana y el presidente de EE.UU, Donald Trump, reflexiona sobre el envío de tropas para derrocar a Maduro.

En un episodio de septiembre de “Superbigote”, emitido poco después de que Trump iniciara su campaña de ataques aéreos contra supuestos barcos narcotraficantes frente a la costa venezolana, el superhéroe de dibujos animados se despojó de su traje habitual para ponerse un uniforme militar, blandiendo una espada enfundada y declarando que Venezuela no tiene una “cultura belicista”.

Sin embargo, a pesar del nuevo aspecto de Superbigote, el Gobierno venezolano ha enviado mensajes contradictorios desde que aumentaron las tensiones con Estados Unidos, instando simultáneamente a los ciudadanos a prepararse para la acción e insistiendo en que todo está bien.

La disonancia entre la gravedad de la crisis en el Caribe y el discurso del régimen es evidente en las calles de Caracas.

A diferencia de campañas nacionales anteriores, los equipos de CNN en Venezuela no han visto vallas publicitarias, pancartas, murales ni grafitis en la capital que pidan apoyo a la postura bélica del régimen, ni siquiera en barrios considerados bastiones gubernamentales.

Maduro, a quien antes de agosto se veía más comúnmente en espacios cerrados, ha estado dando discursos y haciendo apariciones públicas casi a diario desde que comenzaron a aumentar las tensiones con Estados Unidos.

A menudo se le ve rodeado de un importante dispositivo de seguridad, según el investigador y periodista venezolano Andrés Cañizález.

Maduro no ha asumido la tarea de proyectar el poderío militar de Venezuela frente a las amenazas de Trump.

En cambio, se ha presentado como un pacificador, incluso cantando la canción “Imagine” de John Lennon en un acto público, instando a Trump a sentarse a la mesa de negociaciones.

Mientras se abría paso entre la multitud en un mitin el 13 de noviembre, Maduro declaró a Stefano Pozzebon, de CNN, que Estados Unidos debería unirse a Venezuela por la paz en las Américas.

Cañizález cree que la estrategia de comunicación del Gobierno de Maduro ha pasado por diferentes etapas: inicialmente, se restaron importancia a las tensiones con Estados Unidos, pero a medida que aumentó la presencia militar estadounidense en el Caribe, el discurso viró “a un tono más amenazante y de represalia”.

El contrapunto de Maduro en la maquinaria propagandística de Venezuela es Diosdado Cabello, ministro del Interior y presentador de uno de los programas de entrevistas más populares del país en la televisión estatal: “Con el Mazo Dando”.

En un episodio típico de cuatro horas, Cabello divaga entre atacar a políticos de la oposición, contar chistes y promover la postura del Gobierno.

La principal de esas posturas es que las acciones de Estados Unidos en el Caribe no tienen nada que ver con las drogas, a pesar de lo que insiste la administración Trump.

“Aquí no hay tensiones entre Venezuela y Estados Unidos. Aquí hay una agresión de Estados Unidos contra Venezuela”, declaró Cabello en su programa la semana pasada. “Y la agresión no tiene nada que ver con drogas, ni terrorismo, ni bandas criminales. Tiene que ver con el control de los recursos naturales de Venezuela”.

En cada episodio, el ministro del interior lee críticas al gobierno de Maduro, generalmente de políticos republicanos de Estados Unidos, y luego responde con una grabación del fallecido presidente Hugo Chávez desafiando a Estados Unidos a intentar invadir Venezuela.

El politólogo Javier Corrales, quien escribe con frecuencia sobre la política venezolana, declaró a CNN que Cabello ha cultivado desde hace tiempo una reputación agresiva como parte de la vieja guardia del régimen.

“Es un matón”, dijo Corrales. “Hay un cierto aspecto de Cabello que reconocemos en otras autocracias: la necesidad de tener a alguien que no solo alabe al presidente, sino que también critique duramente a la oposición; y Cabello es asombroso”.

En las últimas semanas, el ejército venezolano también ha publicado numerosos videos en redes sociales que muestran a soldados preparándose para la guerra, generalmente con música dramática de fondo.

Las imágenes muestran tropas realizando ejercicios de tiro, fortificaciones antitanque en Caracas y miembros de milicias posando con armas.

Sin embargo, en sus diferentes enfoques, Maduro y Cabello comparten una característica: la reticencia a criticar a Trump con demasiada dureza. Ambos tienen mucho que decir sobre el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

Según Cabello, Rubio, a quien el ministro del Interior suele llamar “el cubano loco”, está empeñado en llevar a un reacio Trump a declarar la guerra a Venezuela.

“Esta iniciativa para buscar un cambio de Gobierno en Venezuela ni siquiera responde a los intereses de… Trump o MAGA, sino más bien a los de Rubio y la mafia cubanoamericana”, anunció Cabello a su público en vivo durante el episodio de la semana pasada.

Corrales explicó que Rubio es el contrapunto perfecto para el régimen de Maduro, siendo quizás el crítico más destacado de la izquierda latinoamericana en el Gobierno estadounidense.

La herencia cubana del secretario y sus orígenes floridanos también le dan argumentos a Cabello, quien a menudo afirma que Rubio busca complacer a un electorado de exiliados cubanos anticomunistas en Miami.

Cañizález declaró a CNN que, si bien Trump puede ser objeto de críticas, Rubio es un “enemigo externo” útil para los partidarios más leales del régimen.

“A Rubio se le presenta como el enemigo directo de la revolución”, dijo Cañizález. “Esta táctica busca sembrar divisiones en la política interna de Estados Unidos y reforzar la idea de un enemigo externo personalizado, útil para unir a la base chavista”.

Incluso después de que Trump ordenara ataques contra supuestos barcos narcotraficantes frente a la costa venezolana en septiembre, Cabello afirmó en su programa del 3 de septiembre que Rubio está “llevando a Trump a la matanza, porque Rubio está tratando de fracturar la base MAGA de Trump y… venderse como un nuevo halcón dentro del Partido Republicano”.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Estado de EE.UU. en relación con las afirmaciones de Cabello.

Aunque Cabello suele hablar de prepararse para todos los escenarios, incluido un posible conflicto militar, en ocasiones resta importancia a las acciones anunciadas por Trump contra Venezuela.

Poco después de que Trump autorizara públicamente a la CIA a realizar operaciones encubiertas en el país, Cabello ridiculizó la idea de que la CIA alguna vez hubiera estado inactiva en Venezuela.

“Sí, (la CIA) ha sido formalmente autorizada a actuar” dijo Cabello con sarcasmo. “Nunca antes había actuado aquí”.

Aquí radica el dilema para el liderazgo venezolano: movilizar el apoyo contra enemigos externos sin que cunda el pánico en un país asediado. Si la situación se complica, ¿Desenfundará el presidente venezolano su espada?

