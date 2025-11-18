Mueren cinco personas desaparecidas durante una tormenta de nieve en el Parque Nacional Torres del Paine, en el sur de Chile

Por CNN en Español

Al menos cinco personas murieron luego de que un grupo de turistas desaparecieron el lunes en medio de una fuerte tormenta de nieve en el Parque Nacional Torres del Paine, ubicado en el sur de Chile, según informaron este martes las autoridades de la región.

“De 7 personas reportadas desaparecidas, 4 se encuentran con vida y 3 han fallecido, elevando a 5 el total de fallecidos. Nuestras condolencias a las familias de quienes perdieron la vida y el agradecimiento a los equipos de rescate”, dijo la Delegación Presidencial Regional de Magallanes en una publicación en X.

José Ruiz Pivcevic, delegado presidencial de Magallanes, había confirmado anteriormente a la prensa este martes sobre las dos primeras personas fallecidas.

De acuerdo con autoridades del Municipio de Torres del Paine, entre los fallecidos hay dos dos personas de nacionalidad mexicana, dos de nacionalidad alemana y una británica.

En total 24 personas estuvieron dedicados a la búsqueda, entre carabineros y equipos de rescate de alta montaña, además de un perro y un drone que sobrevoló la zona, agregó Pivcevic.

Las autoridades de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) Magallanes informaron que decidieron cerrar el circuito de montaña Macizo Paine “para facilitar las labores de búsqueda y rescate de las personas que se encuentran extraviadas” al interior del Parque Nacional Torres del Paine, dijeron en un comunicado.

El Parque Nacional Torres del Paine tiene una extensión de unos 1.810 kilómetros cuadrados.

Al sitio en el que se extraviaron los turistas, cercano al campamento Los Perros del parque nacional, solo se puede llegar tras una caminata de entre cuatro y cinco horas desde el punto accesible más cercano en vehículo, dijo Guillermo Ruiz, delegado presidencial de la provincia de Última Esperanza.

La zona fue azotada por una tormenta de nieve con vientos que superaron los 193 kilómetros por hora.

