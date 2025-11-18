¿Qué puede pasar ahora que el proyecto de ley de Epstein se votará en el Senado?

Por Veronica Stracqualursi, CNN

Meses después de que se presentara por primera vez, un proyecto de ley que ordena al Departamento de Justicia publicar todos los archivos relacionados con Jeffrey Epstein fue aprobado por la Cámara de Representantes el martes.

Aunque la medida fue aprobada con un apoyo casi unánime, aún debe superar algunos obstáculos antes de convertirse en ley y que los archivos sean finalmente publicados.

Esto es lo que podría seguir para la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein.

La legislación ahora pasa al Senado, controlado por los republicanos, donde su camino, antes incierto, ahora parece más claro.

El líder republicano del Senado, John Thune, dijo que espera que su cámara considere la medida “bastante rápido”, quizás incluso más tarde este martes. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, dijo que propondría aprobar el proyecto de ley por consentimiento unánime más tarde ese martes, y Thune reconoció que eso podría tener éxito.

“Es el tipo de cosa, probablemente, que podría avanzar por consentimiento unánime”, dijo Thune.

Y no es probable que el Senado haga cambios, a pesar de la solicitud pública del presidente de la Cámara, Mike Johnson, de que la cámara lo haga.

“Creo que, cuando un proyecto de ley sale de la Cámara 427 a 1, y el presidente ha dicho que lo va a firmar, no estoy seguro de que enmendarlo esté en las cartas”, afirmó Thune.

Se desconoce cuántos senadores republicanos están dispuestos a votar a favor del proyecto de ley (una medida similar liderada por el senador demócrata Jeff Merkley no tiene copatrocinadores republicanos) pero ahora el impulso está completamente a su favor y Thune dijo que su equipo lo estaba “acelerando”.

Johnson había dicho anteriormente a los periodistas que estaba “muy seguro” de que el Senado consideraría metódicamente el proyecto de ley y lo enmendaría para proteger mejor la privacidad de las personas. Si el Senado hiciera cambios y aprobara la legislación por mayoría simple, la Cámara tendría que votar nuevamente sobre la versión enmendada por el Senado.

Sin embargo, el representante republicano Thomas Massie, principal patrocinador del proyecto de ley, argumentó que cualquier cambio de ese tipo podría ser “simplemente otra táctica de demora”, y que consideraba que las protecciones de privacidad eran adecuadas tal como están.

Un proyecto de ley aprobado por el Senado sin cambios iría al escritorio del presidente Donald Trump para su aprobación.

Si el Senado lo enmendara, el proyecto de ley iría al escritorio de Trump después de que la versión del Senado fuera aprobada nuevamente por la Cámara.

Trump ha dicho que firmará el proyecto de ley para convertirlo en ley. Pero también podría cambiar de opinión y optar por vetar el proyecto de ley, lo que requeriría entonces una votación de dos tercios para anular el veto presidencial. También podría decidir no actuar sobre el proyecto de ley, permitiendo que se convierta en ley sin su firma.

Incluso si el proyecto se convierte en ley, algunos legisladores (como la representante republicana Marjorie Taylor Greene, quien ha apoyado durante mucho tiempo la medida) han cuestionado si el Departamento de Justicia publicará los archivos o si la información seguirá atada a investigaciones en curso.

La Casa Blanca no ha ordenado al departamento que lo haga, según un funcionario familiarizado con el asunto. Pero, en general, el Departamento se resiste a entregar archivos al Congreso durante una investigación criminal en curso porque cualquier divulgación pública podría poner en peligro la integridad de la investigación o de cualquier caso penal resultante. Y no está claro cómo podría responder la agencia si la medida fuera aprobada por el Congreso y convertida en ley.

