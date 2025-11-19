Buque espía ruso entró en aguas del Reino Unido y apuntó con láseres a pilotos militares, según autoridades

Christian Edwards, Catherine Nicholls, CNN

Un buque espía ruso entró en aguas del Reino Unido y dirigió láseres a pilotos militares, dijo el miércoles el secretario de Defensa del Reino Unido, mientras advertía que el país se enfrentaba a una “nueva era de amenaza” por parte de actores hostiles.

Durante un discurso en Londres, John Healey dijo que el buque espía Yantar se encontraba actualmente al borde de las aguas del Reino Unido, al norte de Escocia, y que el buque estaba diseñado para “recopilar inteligencia y cartografiar los cables submarinos del Reino Unido”.

Dijo que un avión militar Poseidon-8 de la Royal Air Force (RAF) fue desplegado para “rastrear cada movimiento de esta embarcación” y que sus pilotos dijeron que fueron blanco de láseres.

“Esa acción rusa es muy peligrosa”, dijo Healey. “Mi mensaje a Rusia y a (presidente Vladimir) Putin es este: ‘Los vemos, sabemos lo que están haciendo, y si el Yantar viaja al sur esta semana, estamos listos’”.

La embajada de Rusia en Londres respondió airadamente a lo que llamó “las últimas declaraciones provocativas” de Healey y afirmó que el Yantar era un “buque de investigación oceanográfica” que operaba en aguas internacionales. En un comunicado, la embajada negó haber atacado las comunicaciones submarinas del Reino Unido o haber socavado su seguridad.

“El rumbo rusófobo de Londres y el fomento de la histeria militarista contribuyen a la mayor degradación de la seguridad europea, creando las condiciones para nuevas situaciones peligrosas”, dijo la embajada.

El Yantar entró en la zona económica exclusiva del Reino Unido, que se extiende hasta 200 millas náuticas mar adentro, pero el buque se ha mantenido al borde de las aguas territoriales del país, definidas como una extensión de 12 millas náuticas desde la costa, informó la agencia de noticias PA Media del Reino Unido.

Healey dijo que las acciones de Rusia no disuadirían al Reino Unido de apoyar a Ucrania y que el Gobierno seguiría vigilante — “así como lo hemos estado con respecto a las incursiones en el espacio aéreo de la OTAN, así como lo estamos ahora en términos de identificar el buque espía ruso en aguas del Reino Unido y así como lo hemos seguido estando en respuesta a las amenazas de sabotaje que hemos visto en muchos países europeos también”.

El extraordinario anuncio de Healey es la segunda vez este año que el Reino Unido ha denunciado las actividades del Yantar. El Gobierno dice que el buque cartografía los cables submarinos utilizados por el Reino Unido y sus aliados de la OTAN para energía y comunicaciones y forma parte de la secreta unidad de investigación de aguas profundas de Rusia conocida como GUGI. Sin embargo, Healey aseguró que esta es la primera vez que Rusia apuntó directamente con láseres a aeronaves militares británicas.

“Nos lo tomamos muy en serio”, dijo. “He cambiado las reglas de enfrentamiento de la marina para que podamos seguir más de cerca, monitorear más de cerca, las actividades del Yantar cuando esté en nuestras aguas más amplias”. El secretario de Defensa subrayó que el Reino Unido tiene “opciones militares listas, en caso de que el Yantar cambie de rumbo”.

El Reino Unido ve la reciente incursión del Yantar en aguas de la zona económica del Reino Unido como parte de un patrón de incursiones rusas cada vez más imprudentes en territorio de la OTAN, mientras Moscú busca mostrar a Europa que hay costos por apoyar a Ucrania.

En los últimos meses, drones cruzaron repetidamente desde Rusia hacia el espacio aéreo de la OTAN, junto con otros actos de sabotaje. Esta semana, funcionarios polacos culparon a Rusia de una explosión en una vía férrea clave de Polonia a Ucrania, calificándola de “acto de sabotaje sin precedentes”. Durante la noche del miércoles, la OTAN volvió a enviar aviones de combate sobre Polonia y Rumania después de que ataques aéreos rusos impactaran en el oeste de Ucrania.

“Esta es una nueva era de amenaza”, dijo Healey.

