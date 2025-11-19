El arrebato de Trump contra la prensa tiene un impacto distinto con el príncipe saudita a su lado

Por Brian Stelter

El presidente Trump demuestra con frecuencia su desdén por los periodistas. Expresa su admiración por los autoritarios casi con la misma frecuencia.

El martes quedó demostrado cuán entrelazados están realmente esos dos instintos.

Trump se opuso repetidamente a las preguntas de la prensa durante una sesión fotográfica en la Oficina Oval con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, cuyo país no tiene libertad de prensa.

Arremetió contra la corresponsal de ABC, Mary Bruce, después de que ella mencionara el asesinato de Jamal Khashoggi, ocurrido en 2018, a manos de agentes saudíes.

El presidente dijo que su aliado, Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), debería “considerar” sancionar a ABC por su cobertura informativa.

“Creo que deberían quitarle la licencia a ABC porque sus noticias son tan falsas y tan erróneas”, afirmó.

Trump tergiversó el funcionamiento real de las licencias de la FCC, pero su mensaje fue claro: le gustaría que su Gobierno tomara represalias como lo haría un dictador.

El presidente también calificó a Bruce de “insubordinada”, una palabra que rara vez utiliza, mientras estaba sentado junto al hijo del rey saudí.

Según Reporteros Sin Fronteras, organización que monitorea la libertad de prensa en todo el mundo, “los medios de comunicación independientes son inexistentes en Arabia Saudita, y los periodistas saudíes viven bajo una fuerte vigilancia, incluso cuando están en el extranjero”.

“A pesar de las reformas sociales, los periodistas siguen siendo detenidos y los medios de comunicación operan bajo un estricto control estatal”, afirma la organización.

Trump no tiene ese control sobre los medios de comunicación estadounidenses, pero actúa como si quisiera tenerlo.

En sus comentarios del martes, Trump “reflejaba su creencia de que la prensa está para servirle, para callarse cuando él lo exige, cuando la pregunta le resulta embarazosa”, dijo Sarah Leah Whitson, directora ejecutiva de Democracy for the Arab World Now, una organización sin fines de lucro, fundada por Khashoggi, en 2018.

Esta es la pregunta en varias partes de Bruce que desencadenó el tenso intercambio:

“¿Es apropiado, señor presidente, que su familia haga negocios en Arabia Saudita mientras usted es presidente? ¿No constituye eso un conflicto de intereses? Y, alteza real, la inteligencia estadounidense concluyó que usted orquestó el brutal asesinato de un periodista. Las familias de las víctimas del 11-S están furiosas de que usted esté aquí en la Oficina Oval. ¿Por qué deberían los estadounidenses confiar en usted? Lo mismo va para usted, señor presidente”.

Antes de que Bruce pudiera terminar la pregunta, Trump preguntó repetidamente: “¿Con quién estás?”.

—Soy de ABC News, señor —dijo ella.

“Noticias falsas”, afirmó Trump, tachando a una de las marcas de noticias más conocidas de Estados Unidos como “una de las peores del sector”.

—Pero la pregunta es importante, señor —dijo Bruce, imperturbable.

Trump prosiguió afirmando que “no tiene nada que ver con el negocio familiar”, y luego habló con desdén sobre Khashoggi, calificando al periodista disidente de “extremadamente polémico”.

El príncipe bin Salman dijo que el asesinato de Khashoggi ha sido “doloroso para nosotros en Arabia Saudita” y defendió la investigación saudí sobre el crimen.

Karen Attiah, quien editó las columnas de Khashoggi para The Washington Post, escribió en Bluesky que los comentarios de Trump sobre el periodista asesinado eran “absolutamente viles”.

Minutos después, cuando Bruce hizo una pregunta que no tenía nada que ver con “los archivos de Epstein”, Trump la reprendió por tener una “actitud” desagradable.

“Es la forma en que se hacen las preguntas”, dijo. Volviendo a la pregunta sobre Khashoggi dirigida al príncipe, añadió: “Se empieza con un hombre muy respetado, haciéndole una pregunta horrible, insubordinada y simplemente terrible. Y se podría hacer la misma pregunta de forma amable”.

Luego arremetió contra ABC, calificándola de “empresa de m****a” y haciendo temer represalias del Gobierno.

La FCC regula las licencias de las estaciones locales de televisión y radio en todo el país, incluidas las que pertenecen a ABC, pero la cadena nacional no tiene licencia.

Trump ha hablado repetidamente de su deseo de revocar licencias, lo que rompería con décadas de precedentes y probablemente desencadenaría largas batallas legales.

El senador Ed Markey, demócrata de Massachusetts, escribió en X: “Trump vuelve a ordenar a la FCC que revoque una licencia de radiodifusión por la pregunta de un periodista. Insensible. Débil. Antiestadounidense. Autoritario”.

ABC no hizo comentarios sobre su última amenaza. Sin embargo, algunos colegas de Bruce en ABC y otros miembros del cuerpo de prensa de la Casa Blanca elogiaron su persistencia en publicaciones en redes sociales.

El Club Nacional de Prensa advirtió en un comunicado que la minimización por parte de Trump del asesinato de Khashoggi puede tener “consecuencias en el mundo real” porque tales declaraciones “pueden envalentonar a quienes desean silenciar a los periodistas y pueden socavar el principio esencial de que los periodistas deben poder trabajar sin temor a la violencia o a represalias”.

Liam Reilly contribuyó a este reportaje.

