Petro publica sus cuentas bancarias para responder a acusaciones de Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo públicas esta semana sus cuentas bancarias en un intento por demostrar, según dijo, que no tiene vínculos con el narcotráfico, una acusación lanzada, sin pruebas, por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Dada la grosería del presidente Trump de integrarme a mí y a mi familia en la lista Clinton sin que ninguno sea narco o tenga relaciones con narcos, he decidido que toda mi vida financiera, larga pero frugal, se publique”, escribió Petro este lunes en una publicación de su cuenta de X.

En varios mensajes en X, Petro cuestionó las acusaciones del Gobierno de Trump y criticó que él y su familia fueran incluidos por su presunto rol en el tráfico ilícito global de drogas en la llamada “lista Clinton”, como se le conoce a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro.

“¿No les parece grave que mis cuentas bancarias y sus transacciones desmientan la calificación del presidente Trump sobre un presidente elegido democráticamente por los colombianos?”, escribió este miércoles. “Es posible un jefe del narcotráfico colombiano pagando su casa durante ya 14 años, al banco y que no aparezca otras propiedades?”, agregó.

CNN contactó al Departamento de Estado para pedir comentarios de las declaraciones de Petro y espera respuesta.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), adscrita al Ministerio de Hacienda, comenzó a divulgar a la prensa extractos bancarios del mandatario desde 2022 hasta junio de este año, luego de que Petro ordenara su publicación.

El informe de la UIAF, según el documento obtenido por CNN de fuentes del Gobierno, detalla que el presidente posee 12 cuentas de ahorro. El análisis de la UIAF dice que solo dos de las cuentas presentan mayor movimiento, una de ellas está destinada al pago de una hipoteca.

CNN contactó a la presidencia de Colombia para pedir más información y comentarios sobre las críticas que el tema ha generado y espera respuesta.

La publicación de las cuentas de Petro se produce mientras Colombia se encamina a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

