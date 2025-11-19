Trump firma ley que obliga al Departamento de Justicia a publicar los archivos de Epstein

Por Samantha Waldenberg, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció en Truth Social este miércoles que firmó la ley que ordena al Departamento de Justicia publicar todos los archivos relacionados con Jeffrey Epstein.

La ley, titulada formalmente como la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, fue aprobada por la Cámara de Representantes el martes con una votación de 427 a 1. El Senado luego acordó por consentimiento unánime considerar la ley aprobada tan pronto como fuera recibida de la Cámara, lo que ocurrió este miércoles por la mañana.

No está claro de inmediato cómo el Departamento de Justicia publicará los archivos relacionados o si la información seguiría vinculada a investigaciones en curso.

Noticia en desarrollo…

