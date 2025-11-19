Un estadounidense viajó a Israel hace 13 años. Ahora fue detenido por eso en Irán

Por Jennifer Hansler, CNN

A Kamran Hekmati no le preocupaba viajar a Irán a comienzos de este año para lo que se suponía sería un viaje breve.

Hekmati, quien es iraní-estadounidense y judío, había viajado allí numerosas veces con su familia, y nunca fue una persona que se involucrase en política, dijeron familiares a CNN.

Pero el hombre de 70 años fue arrestado y condenado a prisión por las autoridades iraníes por haber visitado Israel hace 13 años para el bar mitzvá de su hijo, según familiares que hablaron con CNN.

Esos familiares pidieron no ser identificados por temor a represalias contra Hekmati.

Hekmati padece cáncer de vejiga y está detenido en la conocida prisión de Evin, en Teherán. Aunque se ha presentado una apelación, su familia está seriamente preocupada por su salud.

Estados Unidos no tiene presencia diplomática en Irán, y Suiza —que representa los intereses estadounidenses allí— no ha podido acceder a él, señaló la familia.

El representante Tom Suozzi pidió al Departamento de Estado “trabajar urgentemente para lograr la liberación” del ciudadano. El demócrata de Nueva York dijo que Hekmati debería ser liberado “de inmediato por razones humanitarias”.

Según los familiares, Hekmati fue detenido en el aeropuerto cuando intentó regresar a su casa en Nueva York en mayo. Las autoridades confiscaron su pasaporte y revisaron su teléfono y sus cuentas de redes sociales. En los meses posteriores, Hekmati tuvo prohibido salir del país y fue interrogado.

En julio, por la misma época de la llamada “Guerra de los Doce Días” entre Israel e Irán, Hekmati fue arrestado, dijo la familia.

Fue condenado, sin representación legal, a cuatro años de prisión bajo una ley que prohíbe a los ciudadanos iraníes viajar a Israel. Según su familia —que desde entonces contrató a un abogado—, la sanción prevista en esa ley cambió semanas después y su condena fue reducida a dos años.

Los familiares señalaron que tenía fotos del viaje en su cuenta de Facebook.

Aunque Hekmati es ciudadano estadounidense, Irán no reconoce la doble nacionalidad. Teherán tiene un largo historial de encarcelar estadounidenses, y el Departamento de Estado ha advertido que “cualquier persona con vínculos con Estados Unidos, incluidos los ciudadanos con doble nacionalidad estadounidense-iraní, enfrenta un riesgo significativo de ser interrogada, arrestada y detenida en Irán”.

Consultado sobre el caso de Hekmati, un portavoz del Departamento de Estado dijo que no podían comentar sobre casos individuales debido a “consideraciones de seguridad y privacidad”.

“Seguimos trabajando con aliados y socios en este asunto y, en general, en los casos de detenciones injustas en Irán”, dijo.

Suozzi, en una carta dirigida al secretario de Estado Marco Rubio, describió a Hekmati como “un miembro respetado y activo de nuestra comunidad”.

“Este caso ha causado profunda preocupación entre mis electores, en particular dentro de la gran comunidad judía persa en Long Island y entre sus colegas en el gobierno de Village of Great Neck Estates, donde integra la Junta de Apelaciones de Zonificación”, escribió.

Familiares lo describieron como un padre, abuelo y esposo cariñoso.

