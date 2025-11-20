La economía de EE.UU. sumó 119.000 empleos en septiembre, pero el desempleo alcanzó su nivel más alto en casi cuatro años

Por Alicia Wallace, CNN

El esperado informe de empleo ofreció una visión mixta del mercado laboral estadounidense.

La economía sumó 119.000 empleos en septiembre, lo que representa un repunte inesperado en un contexto de desaceleración general de la economía.

Los economistas esperaban la creación de 50.000 empleos y una tasa de desempleo estable en 4,3 %, según FactSet.

Retrasada siete semanas por el cierre del Gobierno, la más reciente fotografía del mercado laboral estadounidense mostró, sin embargo, que el desempleo aumentó en septiembre al nivel más alto en casi cuatro años.

Además, las tibias ganancias de agosto —22.000 empleos— fueron revisadas a una pérdida de 4.000 puestos, y julio fue revisado a la baja en 7.000 empleos, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados el jueves.

El sector de salud y asistencia social siguió impulsando el crecimiento general del empleo. Estos sectores añadieron unos 57.100 puestos en septiembre, lo que representa casi la mitad del total. Ocio y hospitalidad aportaron 47.000 empleos en un mes con un clima inusualmente cálido.

Se perdieron empleos en sectores como transporte y almacenamiento (-25.300), servicios temporales (-15.900) y manufactura (-6.000).

Aunque los datos de septiembre han estado “en pausa” desde principios de octubre, ofrecen una fotografía crucial del mercado laboral en un momento en que los aranceles, la inflación persistente y las tasas de interés elevadas siguen frenando la economía estadounidense.

Además, el informe del jueves podría ser el último reporte “limpio” de empleo en un par de meses, ya que el cierre del Gobierno alteró el proceso preciso de recopilación y análisis de datos durante octubre y parte de noviembre. La oficina anunció el miércoles que no se publicará un informe separado de empleo de octubre; parte de esos datos se incluirán en el informe de noviembre, previsto para el 16 de diciembre.

A pesar de las ganancias de septiembre más sólidas de lo esperado —impulsadas en parte por el clima cálido que favoreció las industrias de ocio y hospitalidad—, este año aún va camino de ser el de menor crecimiento del empleo desde la pandemia y, antes de eso, desde la Gran Crisis Financiera.

Esta noticia está en desarrollo y será actualizada.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.