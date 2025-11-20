La operación de control inmigratorio de la Patrulla Fronteriza en Charlotte terminó, dicen autoridades locales

Por Dianne Gallagher, Priscilla Alvarez y Chris Boyette, CNN

Altos funcionarios federales y locales dijeron a CNN que Gregory Bovino, alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, y algunos de sus agentes podrían salir de Charlotte, Carolina del Norte, tan pronto como este jueves.

Su partida probablemente represente un alivio para la ciudad, que vio negocios cerrados, niños sin asistir a clases, cientos de arrestos y a muchos viviendo con miedo durante la operación Charlotte’s Web, que duró casi una semana.

Las labores de control inmigratorio continuarán en la zona, de forma similar a lo que ocurrió en Chicago después de la salida de Bovino y su equipo, según dijeron los funcionarios de seguridad.

Aún se espera que Bovino y sus agentes se trasladen a Nueva Orleans después del feriado de Acción de Gracias.

El sheriff del condado de Mecklenburg, Garry McFadden, emitió un comunicado el jueves diciendo que funcionarios federales le confirmaron que la operación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en Charlotte ha terminado.

Como resultado, dijo el comunicado, no habrá operaciones de la CBP en Charlotte este jueves.

“Seguiremos construyendo relaciones, reparando puentes y escuchando las voces de todos en nuestra comunidad”, dijo McFadden. “A medida que avancemos, quiero que la ciudad de Charlotte sepa que seguiré luchando por claridad, rendición de cuentas y confianza. Continuaré protegiendo esta ciudad y a cada uno de sus habitantes”.

McFadden señaló que, aunque la operación de la CBP conocida como Charlotte’s Web ha terminado, el ICE continuará con sus propias labores de control.

