Lionel Messi y el Inter Miami ya tienen fecha y hora para inaugurar su nuevo estadio

Por Cesar Lopez, CNN en Español

Debido al Mundial de fútbol de 2026, la Major League Soccer (MLS, por sus siglas en inglés) ha decidido ajustar su calendario, que en el verano del hemisferio norte normalmente sigue en curso con su temporada, a diferencia del resto de las ligas de fútbol alrededor del mundo.

El anuncio de los cambios vino acompañado de la tan esperada fecha de inauguración del nuevo estadio del Inter Miami.

El Miami Freedom Park, la futura casa del equipo que lidera Lionel Messi, abrirá sus puertas el 4 de abril con el encuentro frente al Austin FC, partido pautado para las 7:30 p.m., hora de Miami.

El Freedom Park es el primero de los tres nuevos estadios que tendrá la MLS a disposición como recintos “especializados en fútbol”, tal como lo anunció en un comunicado la liga. Los otros dos son el de New York City, el Etihad, pautado para 2027, y el del Chicago FC, que abrirá las puertas de su nueva casa en 2028.

La temporada de 2026, de 510 partidos en total, tendrá cambios sustanciales en el calendario, principalmente por la realización del Mundial.

El más importante de todos será el parate entre el 25 de mayo y el 16 de julio, una interrupción casi que obligada, no solo porque la atención de los aficionados al fútbol estará en la Copa del Mundo, sino por el desafío logístico que representa tener un torneo alterno al Mundial mismo.

Cinco de los estadios donde juegan equipos de la MLS serán sedes de la Copa del Mundo, con un calendario bastante agitado entre el 12 de junio y el 15 de julio. El Mundial comenzará el 11 de junio con la inauguración en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y finalizará el 19 de julio en el Met Life de Nueva York.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.