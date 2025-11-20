Trump acusa a legisladores demócratas de “conducta sediciosa” y habla de “pena de muerte”

Por Samantha Waldenberg, CNN

El presidente Donald Trump pidió este jueves el arresto de legisladores demócratas que instaron a integrantes de las Fuerzas Armadas y de la comunidad de inteligencia a desobedecer órdenes ilegales que pudiera emitir el Gobierno, calificándolo como “SEDITIOUS BEHAVIOR, punishable by DEATH!” (“CONDUCTA SEDICIOSA, castigada con la PENA DE MUERTE”).

“Se llama CONDUCTA SEDICIOSA AL MÁS ALTO NIVEL. Cada uno de estos traidores a nuestro país debería ser ARRESTADO Y JUZGADO”, escribió Trump en su plataforma TRUTH Social.

El presidente se refería a media docena de miembros del Congreso que previamente sirvieron en las Fuerzas Armadas o en la comunidad de inteligencia y que publicaron esta semana un video en X instando a militares y funcionarios de inteligencia a “rechazar órdenes ilegales”.

“Sus palabras no pueden quedar así — ¡¡¡No tendremos país!!! Se debe dar un ejemplo”, escribió Trump, y luego añadió en otra publicación: “¿ENCARCÉLENLOS?”.

Más tarde, el jueves por la mañana, agregó “castigado con la PENA DE MUERTE” después de republicar la publicación de otro usuario que decía: “HANG THEM GEORGE WASHINGTON WOULD!!” (“¡AHÓRCALOS, GEORGE WASHINGTON LO HARÍA!”).

CNN contactó a la Casa Blanca y a los legisladores que aparecieron en el video.

El líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries, y su equipo de liderazgo emitieron un duro comunicado contra lo que describieron como amenazas de muerte de Trump hacia los legisladores.

“Nos hemos puesto en contacto con el sargento de armas de la Cámara y con la Policía del Capitolio de Estados Unidos para garantizar la seguridad de estos miembros y sus familias. Donald Trump debe eliminar inmediatamente estas publicaciones desquiciadas y retractarse de su retórica violenta antes de que provoque que alguien sea asesinado”, dijeron en parte.

En el video, los legisladores afirmaron: “Nadie tiene que cumplir órdenes que violen la ley o nuestra Constitución”, y añadieron: “Sepan que los respaldamos… No abandonen el barco”. Los legisladores no especificaron qué órdenes han recibido —o podrían recibir— los militares que pudieran ser ilegales.

El vicesecretario de Justicia Todd Blanche dijo el miércoles que el Departamento de Justicia examinará “muy de cerca” las acciones de esos legisladores, calificándolas como una “muestra repugnante e inapropiada de un supuesto liderazgo del Partido Demócrata”.

