Así se juegan las semifinales de conferencia de la MLS 2025: partidos, previa, horarios y cómo ver

El fútbol estadounidense no pierde tiempo. La ventana de selecciones se terminó y la MLS ya está en la búsqueda de conocer al mejor equipo del año con las semifinales de conferencia, que se disputarán entre el sábado y el lunes.

Del lado de la conferencia este, sobreviven Philadelphia Union, Cincinnati FC, Inter Miami y New York City FC, mientras que en el oeste siguen en carrera San Diego FC, Vancouver Whitecaps, Los Angeles FC y Minnesota United.

A diferencia de los cuartos de final, las semifinales no permiten margen de error. Las llaves no se juegan al mejor de tres encuentros, sino a partido único, con la localía en poder del equipo mejor ubicado durante la temporada regular. En caso de igualdad en los 90 minutos, se jugará una prórroga de 30 minutos (en dos tiempos de 15), y si persiste el empate, habrá penales.

Todos los partidos podrán verse en Apple TV y con el MLS Season Pass. Así se juegan las semifinales.

El choque entre el 2° y el 3° de la conferencia oeste tendrá lugar este sábado desde las 9:30 p.m. de Miami (8:30 p.m. de Ciudad de México, 9:30 p.m. de Bogotá, 11:30 p.m.

de Buenos Aires y 3:30 a.m. de Madrid).

Será, ante todo, un duelo de estrellas: Thomas Müller contra Hugo Lloris y Son Heung-Min.

Los canadienses llegan a esta instancia tras eliminar al FC Dallas en dos partidos (3-0 y victoria por penales), mientras que los angelinos lograron dos triunfos en fila ante Austin FC. Se enfrentaron dos veces en la temporada regular, con un triunfo de los Whitecaps y un empate.

Un cruce durísimo tendrán las Garzas de Lionel Messi y compañía en la conferencia este.

Enfrente estará un FC Cincinnati al que esta temporada no le pudo marcar ni un gol en 180 minutos: hubo un triunfo de los de Ohio por 3 a 0 y un reciente empate sin tantos.

Será un duelo de estilos: el equipo más goleador contra uno de los que menos tantos han recibido.

Sin embargo, tienen algo en común: los dos dejaron algunas dudas en cuartos de final. Cincinnati debió ir a un partido decisivo después de ser goleado 4 a 0 por el Columbus Crew como visitante, y acabó ganando la eliminatoria de manera sufrida al minuto 86. Lo de Inter Miami no fue tan dramático, aunque Nashville SC logró forzar un tercer encuentro, donde los de la Florida recuperaron la memoria y barrieron por 4 a 0.

El partido se jugará el domingo a las 5 p.m. de Miami (4 p.m. de Ciudad de México, 5 p.m. de Bogotá, 7 p.m. de Buenos Aires y 11 p.m. de Madrid).

La otra semifinal del oeste enfrentará al mejor de toda la temporada regular contra el único equipo que torció la eliminatoria de cuartos de final como visitante.

Philadelphia dejó algunas dudas en el primer partido ante Chicago Fire, donde debió ir a los penales, pero después mostró autoridad para ganar fuera de casa por 3 a 0. Tiene la valla menos vencida de todo el torneo, haciendo de la defensa su piedra fundamental.

Los de Nueva York jugarán en rodeo ajena y ya saben muy bien lo que es ganar de esa manera. En cuartos vencieron a Charlotte FC, con triunfos 1-0 y 3-1 en el primer y tercer partido de la serie. En el medio hubo una derrota en los penales.

El encuentro se jugará el domingo a las 7:45 p.m. de Miami (6:45 p.m. de Ciudad de México, 7:45 p.m. de Bogotá, 9:45 p.m. de Buenos Aires y 1:45 a.m. de Madrid).

San Diego fue el mejor de la conferencia oeste, pero transpiró de más para vencer a un Portland Timbers que llegaba desde el play-in. Fueron dos triunfos en casa y una derrota por penales como visitante.

Del otro lado, Minnesota protagonizó, probablemente, la mejor eliminatoria de cuartos de final ante Seattle Sounders: ganó por penales el primer juego, perdió el segundo fuera de casa y en el tercero empató 3-3 en los 90 minutos y ganó 7-6 en los tiros desde los 12 pasos.

El partido se jugará el lunes a las 10 p.m. de Miami (9 p.m. de Ciudad de México, 10 p.m.

de Bogotá, 12 a.m. de Buenos Aires y 4 a.m. de Madrid).

