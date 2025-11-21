Ataque a Marimar Martínez: así se desmoronó la defensa del agente de la Patrulla Fronteriza por parte del Gobierno

Por Dalia Faheid y Bill Kirkos, CNN

El jueves, Marimar Martínez lucía una amplia sonrisa mientras agradecía a sus abogados a la salida de un tribunal de Illinois y declaró a los reporteros: “Me siento bendecida. Estoy feliz”.

“Ha sido difícil”, dijo. “No podía dormir, pero ahora voy a dormir”.

Una jueza, tras una solicitud extraordinaria de la fiscalía federal, desestimó los cargos contra Martínez, una ciudadana estadounidense acusada de embestir a un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en Chicago, quien después le disparó varias veces.

El fallo de la jueza de distrito, Georgia Alexakis, se produjo después de que expresara reiteradamente su preocupación por el manejo de la investigación, la cual reveló que un vehículo que podría haber sido crucial para el caso fue trasladado a 1.600 kilómetros de distancia y que se encontraron mensajes de texto en los que el agente de la patrulla fronteriza aparentemente se jactaba del tiroteo.

Martínez había sido acusada de perseguir de manera agresiva e impredecible al agente de la CBP, Charles Exum, y de chocar contra su automóvil el 4 de octubre, durante las protestas contra la represión migratoria del Gobierno de Trump en la ciudad. La denuncia indica que Exum salió de su vehículo y disparó cinco veces contra Martínez, disparos que el Departamento de Seguridad Nacional calificó de “defensivos”. Martínez se había declarado inocente del cargo federal de agresión, resistencia u obstrucción a la autoridad.

Dentro de la sala del tribunal, la jueza señaló que el caso del Gobierno contenía omisiones que la obligaron a actuar con cautela, mientras el abogado defensor de Martínez alegaba que, en realidad, fue el agente quien la embistió lateralmente. Fuera de la sala, el caso, de gran repercusión mediática, atrajo la atención pública.

“Estos agentes mintieron sobre lo sucedido”, declaró el jueves Christopher Parente, abogado de Martínez. “La señorita Martínez jamás embistió a nadie”.

Por eso, fue un giro inesperado por parte del Gobierno estadounidense cuando los fiscales presentaron una moción para desestimar los cargos el jueves.

La Fiscalía Federal está “evaluando constantemente nuevos hechos e información relacionados con los casos e investigaciones derivados de la Operación Midway Blitz”, declaró el portavoz Joseph Fitzpatrick.

Expertos legales indicaron a CNN que la medida probablemente fue el resultado de una serie de afirmaciones cuestionables del Gobierno federal ante los tribunales y de un análisis sobre si se puede probar en un juicio que los disparos estuvieron justificados.

“Se han planteado serias dudas sobre la veracidad de las declaraciones del agente de la Patrulla Fronteriza que disparó a la Sra. Martínez y sobre la posibilidad de que tuviera un juicio justo, dado que el Departamento de Seguridad Nacional utilizaba su caso para hacer afirmaciones públicas incendiarias sobre el nivel de resistencia a la Operación Midway Blitz”, declaró a CNN Paul Gowder, profesor de derecho de la Universidad Northwestern. “Desestimar el caso fue lo correcto ante tal incertidumbre”.

El abogado penalista y analista legal de CNN, Joey Jackson, afirmó que la decisión de la Fiscalía de desestimar el caso es “sumamente inusual”.

“En última instancia, tras una evaluación exhaustiva, se determinó que existían serias dudas sobre las versiones de los agentes”, señaló Jackson.

Si el caso hubiera seguido adelante, probablemente no habría prosperado, añadió.

Esto es lo que sabemos sobre la investigación y cómo, según los expertos, se desmoronó el caso del Gobierno:

Los mensajes de texto presentados en el tribunal a principios de este mes fueron probablemente fundamentales para que la Fiscalía decidiera desestimar los cargos, según los expertos.

Exum parecía jactarse ante sus compañeros agentes de su puntería después de disparar repetidamente a Martínez tras una colisión entre sus vehículos, según revelaron los mensajes.

Jackson afirmó que alardear de los disparos daría una mala imagen ante un jurado. Si el caso hubiera seguido adelante, el Gobierno habría tenido que justificar cada disparo y demostrar que existía un peligro inminente y que el uso de la fuerza fue proporcional.

Exum envió un artículo de The Guardian del 7 de octubre a un grupo de agentes, en el que Parente afirmaba que Martínez tenía “siete heridas en el cuerpo por cinco disparos de este agente”.

“Léanlo. Cinco disparos, siete heridas”, escribió Exum en el siguiente mensaje.

Parente señaló los mensajes como una indicación de que Exum comprendía el alto escrutinio público del caso.

Cuando Parente le preguntó a qué se refería, Exum respondió que era instructor de armas de fuego. Dijo: “Me enorgullezco de mi puntería”.

Otro mensaje al grupo decía: “Tengo una aclaración sobre MOF para añadir a mi versión. Disparé cinco veces y ella recibió siete impactos. Apúntenlo, muchachos”.

Exum explicó al juez que MOF es un “Viejo Malo” que siempre intenta superar a los demás.

No está claro a qué respondía exactamente, ya que las conversaciones de texto fueron suprimidas al presentarse ante el tribunal.

Cuando se le pidió que explicara el mensaje, Exum dijo: “Eso significa que las acciones ilegales tienen consecuencias legales”.

Exum defendió el uso de la fuerza contra Martínez, diciendo que su vida corría peligro y añadió: “Hice lo que tenía que hacer”.

En referencia a los mensajes, Parente declaró el jueves: “Va a pagar por esos disparos, y no va a estar tan orgulloso ni tan arrogante como cuando testificó en este juzgado hace unas semanas”.

Elie Honig, analista legal sénior de CNN, afirmó que los mensajes “dejan en mal lugar al agente”, quien sería un testigo clave en el juicio. Los fiscales también deben considerar la equidad o la imparcialidad del caso.

“Aquí tenemos a una mujer que recibió varios disparos, y surgieron serias dudas sobre si había cometido algún delito”, declaró.

En las audiencias del caso se debatió qué hizo el Gobierno con el automóvil de Exum tras la colisión. La forma en que se manejó esta prueba clave fue uno de los problemas significativos del caso, según los expertos.

El abogado defensor de Martínez intentó demostrar en su alegato que el Gobierno posiblemente destruyó pruebas al entregar el vehículo dañado de Exum y permitir que el agente lo condujera más de 1.600 kilómetros hasta su estado natal de Maine, donde el automóvil pudo haber sido reparado.

“Eso significa que el Gobierno no manejó ni conservó las pruebas adecuadamente. Ese es un problema grave en la presentación del caso”, afirmó Honig. Debía haberse conservado exactamente en las mismas condiciones en que se encontraba tras la colisión, explicó.

Jackson afirmó que se trató de un grave error por parte del Gobierno federal que socavó su credibilidad. En todos los demás casos que ha visto donde un automóvil estuvo involucrado en un tiroteo, el vehículo es llevado a un centro de análisis policial y los expertos reconstruyen la colisión.

“Cualquier evaluación de la trayectoria de los daños demostraría lo sucedido. En cambio, se llevan el auto y destruyen evidencia”, declaró Jackson.

El juez Alexakis expresó su escepticismo sobre por qué el auto de Martínez fue retenido en Chicago como evidencia, mientras que el vehículo del agente de la Patrulla Fronteriza fue liberado y se le permitió circular con normalidad.

“Lo que me preocupa profundamente es el trato desigual que han recibido los vehículos”, declaró Alexakis.

Los abogados del Gobierno defendieron las decisiones de los agentes federales, afirmando que el FBI había preservado toda la evidencia que consideraba relevante antes de devolver el vehículo a las calles.

Sin embargo, Alexakis señaló que el Gobierno creía firmemente que el vehículo podía constituir una prueba exculpatoria; de lo contrario, no se habría tomado la molestia de conservar los registros del auto.

Alexakis ordenó al Gobierno el mes pasado que devolviera la camioneta a Chicago.

De las más de dos docenas de personas arrestadas por obstruir o agredir a agentes federales u otros delitos relacionados con las protestas en el área de Chicago contra la represión federal de inmigración, ninguna ha sido llevada a juicio y se han retirado los cargos contra al menos nueve de ellas, según informó Associated Press. Los jueces han expresado escepticismo sobre la solidez de algunos casos.

En este caso, el aparente escepticismo del juez podría haber influido en la decisión de los fiscales de solicitar el sobreseimiento, según los expertos.

“Los jueces pueden indicar al Gobierno que tienen dudas y escepticismo sobre un caso, y si los fiscales lo perciben, esto podría influir en la decisión de desestimarlo”, dijo Honig.

En la corte, Alexakis señaló que las discrepancias en el caso del Gobierno la han llevado a “cuestionar la versión presentada”.

Indicó que el Departamento de Justicia había declarado previamente ante el tribunal que el agente llevó la camioneta de regreso a Maine porque era su “vehículo personal”, y luego afirmó en una presentación judicial posterior que el vehículo forma parte de la flota oficial de la Patrulla Fronteriza.

La jueza también señaló que no se le había informado previamente que un mecánico hubiera trabajado en el vehículo, y que el Gobierno ha dado al menos dos versiones diferentes sobre quién autorizó el traslado del auto a Maine.

Reconoció que la versión del Gobierno podría resultar cierta, “pero no puedo aceptar esa posibilidad en este momento”, dijo.

Al ser contactada por CNN para comentar sobre la decisión del juez de desestimar los cargos contra Martínez, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, reiteró el jueves sus declaraciones anteriores de que Martínez era uno de los conductores que embistieron a los agentes y remitió las preguntas sobre los cargos al Departamento de Justicia.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia para obtener más información.

Jackson afirmó que las inconsistencias en la versión del Gobierno fueron un factor clave para la desestimación. Para que su caso prosperara, habrían tenido que demostrar que existía causa probable para creer que se cometió un delito y que el acusado lo cometió.

“Las versiones de los agentes se desmoronaban”, declaró Jackson.

Con información de Nicquel Terry Ellis, Omar Jimenez, Elizabeth Wolfe, Andy Rose y Andi Babineau, de CNN.