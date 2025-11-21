EE.UU. emite alerta de vuelo para el principal aeropuerto de Venezuela por actividad militar en la región

Por Mauricio Torres, CNN en Español

La Administración Federal de Aviación del Gobierno de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitió este viernes una alerta de vuelo para el aeropuerto internacional de Maiquetía, la principal terminal aérea de Venezuela, por lo que describió como “el empeoramiento de la situación de seguridad y la aumentada actividad militar” dentro o alrededor del país sudamericano.

En un Aviso a los Aviadores (NOTAM, en inglés), la Agencia dijo que “las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves en todas las altitudes, incluyendo durante las fases de sobrevuelo, llegada o salida de vuelos y/o para los aeropuertos y las aeronaves en tierra”.

La FAA también pidió a los operadores aéreos que le reporten los vuelos que tengan planeados al menos con 72 horas de anticipación, brindando detalles, así como que le den a conocer cualquier incidente de seguridad.

El Aviso a los Aviadores está vigente desde este viernes hasta el 19 de febrero de 2026.

El martes la FAA publicó otro Aviso a los Aviadores, en este caso en torno a Puerto Rico, un Estado Libre Asociado de EE.UU. que en los últimos meses ha visto inusual actividad militar, incluyendo el envío de cazas F-35 del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos.

La agencia recomendó “extremar precauciones al operar en la región de información de vuelo de San Juan debido al aumento de las operaciones de aeronaves estatales”, hasta el 16 de febrero de 2026.

Las alertas de vuelo se hace pública luego de que el Gobierno de EE.UU. anunció que designará al Cártel de los Soles como una organización terrorista internacional.

Washington alega que el Cártel de los Soles es una supuesta organización criminal que, afirma, es encabezada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y lleva a cabo actividades de narcotráfico y lavado de dinero.

En ese contexto, la designación del Departamento de Estado representa un incremento de la presión contra Maduro, cuyo Gobierno niega la propia existencia del Cártel de los Soles y todos los señalamientos contra el mandatario.

Pete Hegseth, secretario de Defensa de EE.UU., dijo este viernes a periodistas que la designación contra el Cártel de los Soles dará a su país “un montón de nuevas opciones” para lidiar con quienes llamó “narcoterroristas”.

El jueves, además, fuerzas militares de EE.UU. realizaron amplios ejercicios cerca de Venezuela, que describieron en un comunicado como una “demostración de bombardeo”. Estos ejercicios incluyeron el despliegue de al menos seis aeronaves que volaron por varias horas cerca de Venezuela, según una revisión de CNN a fuentes abiertas. Entre las aeronaves estaba un jet de combate F/A-18E, un bombardero B-52 y un avión de reconocimiento.

Las más recientes acciones de EE.UU. se suman a las crecientes tensiones entre ese país y Venezuela desde principios de septiembre, cuando Washington empezó a incrementar su presencia militar en aguas del Caribe y a atacar a varias embarcaciones con el argumento de combatir al narcotráfico.

Hasta la fecha, fuerzas estadounidenses han destruido en aguas del Caribe y del Pacífico 22 embarcaciones que supuestamente transportaban drogas, con un saldo de 83 personas muertas. Caracas dice que estas acciones son ilegales y solamente buscan promover un cambio de Gobierno en Venezuela.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Natasha Bertrand, Avery Schmitz y Kylie Atwood, de CNN.