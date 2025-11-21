La representante republicana Marjorie Taylor Greene de Georgia renunciará en enero

Por Kaanita Iyer, CNN

La representante del Partido Republicano por Georgia, Marjorie Taylor Greene, anunció este viernes que renunciará a su cargo en enero.

Hizo el anuncio en una publicación en redes sociales solo unos días después de su disputa pública con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario había retirado su apoyo a su antigua aliada y declaró que respaldaría a un precandidato para competir contra ella en las primarias.

“Tengo demasiado respeto propio y dignidad, amo demasiado a mi familia y no quiero que mi querido distrito tenga que soportar una primaria dolorosa y llena de odio contra mí por parte del presidente por quien todos luchamos, solo para tener que luchar y ganar mi elección mientras que los republicanos probablemente pierdan las elecciones intermedias”, dijo Greene en un comunicado.

En las últimas semanas, Greene criticó al presidente por estar demasiado enfocado en la política exterior y no hacer lo suficiente en su agenda nacional. Ambos también discreparon sobre la publicación de los archivos del Departamento de Justicia sobre Jeffrey Epstein, que Trump finalmente promulgó como ley tras una fuerte resistencia.

CNN ha solicitado comentarios a la Casa Blanca.

Noticia en desarrollo…