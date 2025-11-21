Las 5 cosas que debes saber este 21 de noviembre: economía en EE.UU., estatus migratorio y pintura de Frida Kahlo

CNN en Español

El otro gran problema de Trump. Gobierno de Colombia niega apoyar una salida negociada de Maduro. ¿Por qué es tan difícil regularizar el estatus para los inmigrantes que llevan décadas viviendo en EE.UU.? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Donald Trump intentó poner fin rápidamente a la que quizás sea la saga más perjudicial de su mandato, firmando una medida que obliga a la publicación de los archivos de Epstein tras perder una lucha encarnizada de meses para evitar su divulgación. Desde que quedó claro que no podía impedir la publicación de los archivos, Trump ha intentado reunificar al Partido Republicano en torno a un nuevo esfuerzo por vincular directamente a Epstein con el Partido Demócrata.

La última encuesta de Fox News muestra a una nación profundamente frustrada por las políticas económicas del hombre que fue contratado para reactivar la economía. Un asombroso 76 % de la población tiene una visión negativa de la economía (un aumento respecto al 67 % de julio).

El Gobierno de Colombia negó que apoye un plan para una salida negociada del poder del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de una entrevista de la canciller de Colombia, publicada el miércoles, en la que habló de esa posibilidad y se mostró a favor de un eventual plan para un cambio de administración en el país vecino.

¿Por qué es tan complicado para los inmigrantes que llevan décadas viviendo en EE.UU. encontrar un camino hacia la residencia, la ciudadanía o simplemente vivir en el país con documentos? Expertos legales hablaron con CNN al respecto y argumentaron varias razones, entre ellas la situación actual de las políticas de inmigración, pero también la falta de una reforma de inmigración.

El Gobierno de Trump propone abrir aguas federales frente a toda la costa de California para perforación petrolera, así como una zona frente a la costa de Florida. Las aguas de ninguno de esos estados han estado abiertas a nueva perforación desde hace décadas.

El principal socio comercial de Argentina es…

A. Estados Unidos

B. Brasil

C. Uruguay

D. China

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Fátima Bosch, representante de México, gana Miss Universo 2025

La mexicana Fátima Bosch ganó el certamen de belleza Miss Universo 2025. Bosch se convirtió en una de las favoritas del público después de ser reprendida por un director tailandés del certamen durante una reunión transmitida en vivo, lo que provocó que las concursantes abandonaran el evento.

De “Buffy” a “Malcolm in the Middle”: todos los lanzamientos de shows clásicos de la TV

Quizás la nostalgia de las series de TV que eran populares al inicio del siglo XXI explique el relanzamiento de títulos clásicos como “Buffy the Vampire Slayer” (1997-2003), “Malcolm in the Middle” (2000-2006) y “Scrubs” (2001-2010). Esos títulos, entre otros, serán relanzadas con nuevos episodios que fueron grabados recientemente.

Así quedó el sorteo del repechaje intercontinental y el de la UEFA para el Mundial 2026

Bolivia se enfrentará a Suriname en el repechaje internacional, mientras que Italia deberá jugar contra Irlanda del Norte en la repesca europea. Conoce todos los cruces aquí.

US$ 54,7 millones

La pintura “El sueño (La cama)” de Frida Kahlo se subastó por US$ 54,7 millones y se conviertió en la obra más cara creada por una mujer.

“Literalmente no tengo hogar, eso es lo que intento explicar”

—El actor ganador del Oscar Kevin Spacey ha dicho que “no tiene hogar”, citando los costos que ha enfrentado tras las acusaciones de agresión sexual.

Video capta una gran nube de cenizas avanzando por la ladera de un volcán en Indonesia

Una nube de ceniza se elevó más de un kilómetro y medio en el cielo y se extendió por las laderas del volcán el miércoles. Las autoridades elevaron el nivel de alerta al máximo, evacuaron a los residentes cercanos y advirtieron a la población que se mantuviera a varios kilómetros del cráter ante el temor de nuevas erupciones.

👋 Nos vemos el lunes.

🧠 La respuesta del quiz es: D. Pese a la presión de EE.UU. sobre Milei, China sobrepasa a Brasil como principal socio comercial de Argentina.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.