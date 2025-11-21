Trump dice que pronto hablará con Maduro y que tiene “algo muy específico que decir”

Por Betsy Klein, CNN

El presidente Donald Trump dijo este viernes que pronto hablará con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mientras Estados Unidos acumula una gran demostración de fuerza en la región.

“Hablaré con él en un futuro no muy lejano”, dijo Trump en una entrevista con Brian Kilmeade de Fox News. Y añadió: “No puedo decirte qué, pero tengo algo muy específico que decir”

Trump reiteradamente se negó a proporcionar más detalles, pero dijo que Estados Unidos va a estar “muy involucrado”.

El presidente ha sido informado sobre opciones para operaciones militares dentro de Venezuela, pero también pareció dejar la puerta abierta a la diplomacia, ya que espera que la presión sea suficiente para obligar a Maduro a renunciar sin tomar una acción militar directa.

No es la primera vez que Trump abre la posibilidad de un diálogo con Maduro desde que comenzaron las tensiones en su segundo mandato. El lunes ya había anticipado que “probablemente” hablaría con el mandatario venezolano “en algún momento”. “Él ha hecho un daño tremendo a nuestro país”, le dijo Trump a la prensa.

El mismo lunes por la noche, Maduro sugirió que estaría abierto al diálogo con su homólogo estadounidense. “Cualquiera que quiera hablar con Venezuela lo hará cara a cara,” dijo Maduro en la televisión estatal cuando le preguntaron sobre los comentarios de Trump.

“Reafirmamos que solo a través de la diplomacia deben los países y gobiernos libres entenderse, y solo a través del diálogo deben buscar puntos en común en temas de interés mutuo”, dijo Maduro y aseguró: “El diálogo es el camino para buscar la verdad y la paz, y esa paz no tiene alternativa”.

La tensión en el Caribe ha ido en aumento desde que Estados Unidos comenzó a atacar a embarcaciones que presuntamente traficaban drogas. Estos ataques también se dieron en el Pacífico y en total ya han dejado un saldo de 22 botes hundidos y 83 muertos.

A su vez, las Fuerzas Armadas estadounidenses han desplegado más de una decena de buques de guerra y 15.000 soldados en la región como parte de lo que el Pentágono denominó operación “Lanza del Sur”.

En tanto, el 24 de noviembre entra en vigencia la designación del llamado Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés). Aunque esta designación no conlleva autoridad legal para ejecutar ataques militares —técnicamente solo autoriza sanciones financieras y diplomáticas, como la congelación de activos—, Washington la ha utilizado como precursor de la acción militar para el ataque a embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico.

La incertidumbre gira en torno a si la administración de Trump tomará o no alguna decisión concreta sobre operaciones militares en territorio venezolano y cuándo lo hará.

Con la colaboración de Michael Rios, Kevin Liptak y el equipo de CNN Español