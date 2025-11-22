Un incendio en un buque de carga provoca una grave emergencia en el puerto de Los Ángeles, el más activo de América del Norte

Por Hanna Park, CNN

Más de 180 bomberos lucharon contra un incendio que se desató este viernes por la noche en un buque de carga atracado en el Puerto de Los Ángeles, autodenominado como el más activo de América del Norte.

La causa habría sido un incendio eléctrico en la cubierta inferior del carguero One Henry Hudson, que se desató a las 18:38, hora local, según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD).

Una explosión sacudió el buque poco antes de las 20:00, dejando sin electricidad a las luces y las grúas, informó el (LAFD) .

No se reportaron heridos y los 23 miembros de la tripulación fueron evacuados del barco, dijeron las autoridades.

El Puerto de Los Ángeles dijo que cuatro de sus siete terminales de contenedores han suspendido sus operaciones y se ha establecido una zona de seguridad alrededor del barco.

“Muchos de nuestros barcos de bomberos están ahí. Están intentando enfriar esta embarcación”, declaró el capitán del departamento de bomberos, Adam Van Gerpen, en una conferencia de prensa.

Varios contenedores de carga implicados en el incendio transportaban materiales peligrosos, por lo que los bomberos debían usar trajes de protección y máscaras de oxígeno, explicó Van Gerpen.

Se está monitoreando la calidad del aire mientras las cuadrillas trabajan durante la noche para extinguir el incendio en los niveles inferiores del barco.

A las 11 p.m., el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) ordenó a todos los bomberos que abandonaran la cubierta.

A medianoche, las autoridades recomendaron a los residentes de San Pedro y Wilmington que se refugiaran en sus hogares.

“Entren INMEDIATAMENTE y cierren todas las ventanas y puertas. Apaguen el aire acondicionado y la calefacción. Lleven a todas las personas y mascotas a una habitación interior hasta recibir más instrucciones”, avisó el departamento de bomberos, citando materiales peligrosos relacionados con el incendio en el barco.

El Departamento de Bomberos de Long Beach, la Policía del Puerto de Los Ángeles y la Guardia Costera de Estados Unidos también están respondiendo al incidente.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, declaró en un comunicado en X que la ciudad está monitoreando de cerca la situación. El gobernador de California, Gavin Newsom, ha sido informado sobre el incidente, según su oficina.

El carguero con bandera de Panamá, construido en 2008, había llegado recientemente de Tokio, según el rastreador en línea Vessel Finder.

CNN se comunicó con la empresa administradora del barco, Fukujin Kisen, para solicitar comentarios.

