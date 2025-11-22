Trump dice que se reunirá pronto con Lula y califica de “muy malo” el arresto de Bolsonaro

Por EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este sábado que se reunirá muy pronto con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y calificó al mismo tiempo de “muy malo” el arresto preventivo del expresidente brasileño y aliado político suyo Jair Bolsonaro.

“Hablé ayer por la noche con el caballero al que acaba de referirse y nos vamos a reunir, yo creo, en el futuro cercano”, dijo Trump al ser preguntado por periodistas en el exterior de la Casa Blanca sobre el mandatario brasileño.

A su vez, al ser inquirido por lo sucedido con Bolsonaro el magnate neoyorquino dijo no estar al tanto del arresto, el cual calificó de “muy malo” una vez los medios ahí presentes le confirmaron que el exmandatario fue detenido hoy.

El expresidente brasileño, condenado el pasado septiembre a 27 años de cárcel por intento de golpe de estado, fue detenido preventivamente este sábado por riesgo “concreto” de fuga y “amenaza al orden público” en vísperas de que empezara a cumplir su pena.

Como parte de su guerra comercial, Trump había impuesto en abril un 10 % de aranceles a las exportaciones brasileñas, a las que luego les impuso otro del 40 % —elevando el total al 50 %— en represalia por el juicio contra Bolsonaro.

Sin embargo, el pasado jueves el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva en virtud de la cual retiró los aranceles del 40 % a ciertos productos de Brasil, como la carne bovina, vegetales, café, cacao o componentes para aviación.

La firma de la orden se produce después de que Trump y Lula mantuvieran un encuentro cordial en Malasia a finales de octubre y de que el duro revés electoral republicano en varias elecciones importantes en EE.UU. a principios de este mes hayan redoblado la preocupación de la Casa Blanca sobre la inflación en el país, que se ve impulsada por los aranceles, y el alto coste de la vida.

