Alemania quiere construir el ejército más fuerte de Europa: un nuevo proyecto de ley de conscripción acerca ese objetivo

Este año, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, prometió construir el ejército más fuerte de Europa, un gran desafío para un país cuya fuerza militar ha sufrido años de abandono.

El Gobierno de coalición espera que un nuevo proyecto de ley acordado la semana pasada ayude a hacer realidad este objetivo, reforzando las fuerzas de Alemania ante la amenaza percibida de Rusia y un cambio significativo en la política exterior de Estados Unidos.

Las nuevas reformas, de gran alcance, buscan que Alemania aumente su número de soldados a 260.000 para 2035, frente a los aproximadamente 180.000 actuales, además de sumar 200.000 reservistas adicionales.

En primera instancia, el esfuerzo se centrará en el alistamiento voluntario, con mayores incentivos para quienes se inscriban, incluido un salario inicial mensual de 2.600 euros (unos US$ 3.000), un aumento de 450 euros respecto al nivel actual.

Si no se cumplen las nuevas cuotas, el Gobierno tendrá la opción de realizar convocatorias obligatorias, si es necesario.

A partir del próximo año, todos los jóvenes de 18 años recibirán un cuestionario sobre su interés en servir. Para los hombres, responder será obligatorio. Desde 2027, los hombres de 18 años también deberán someterse a exámenes médicos obligatorios.

Esto ocurre mientras la administración Trump advierte que Europa debe asumir la responsabilidad de su propia seguridad, la guerra de Rusia en Ucrania continúa y expertos en la región sugieren que Moscú podría invadir próximamente un Estado miembro de la OTAN.

Minna Ålander, investigadora asociada en el Programa de Europa del centro de estudios Chatham House, con sede en Londres, cree que Alemania tiene el potencial de desempeñar un papel clave en la defensa convencional de Europa, dada su ubicación geográfica central.

“Si los planes para alcanzar las nuevas cifras de personal se materializan, será excelente para Europa, pero probablemente eso ocurra en algún momento de la década de 2030”, dijo.

Queda por ver si eso será lo suficientemente pronto.

El jefe de Defensa de Alemania, el general Carsten Breuer, dijo en una entrevista en junio con la BBC que la OTAN debería prepararse para un posible ataque ruso en los próximos cuatro años —posiblemente ya en 2029— e instó a los Estados miembros a estar preparados.

Antes del nuevo proyecto de ley, los socios de la coalición —la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU) y la centroizquierdista Unión Socialdemócrata (SPD)— discutieron durante semanas sobre qué tipo de servicio militar debería introducirse. Una idea era una “conscripción por sorteo”, en la que se haría un sorteo para seleccionar a los jóvenes para exámenes médicos y luego otro para llamarlos al servicio.

Esa propuesta fue finalmente descartada por el ministro de Defensa, Boris Pistorius, quien en cambio dijo que el alistamiento debería centrarse en incentivos como un mejor salario y otras compensaciones económicas.

Alemania tuvo anteriormente servicio militar obligatorio para hombres de 18 a 23 años, pero este fue suspendido en 2011 en favor de un ejército completamente voluntario.

El acuerdo aún debe ser aprobado por el Parlamento alemán, o Bundestag, y se espera que los legisladores voten sobre ello antes de fin de año. Si se aprueba, entraría en vigor el 1 de enero de 2026.

Pistorius, del SPD, celebró la medida y buscó tranquilizar a los afectados. “No hay motivo de preocupación, no hay motivo de miedo”, dijo tras anunciarse el acuerdo la semana pasada.

“Porque la lección es bastante clara: cuanto más capaces sean nuestras Fuerzas Armadas en disuasión y defensa, a través de armamento, entrenamiento y personal, menos probable será que nos veamos involucrados en un conflicto”.

Pistorius sugirió que el nuevo sistema militar de Berlín podría servir de ejemplo para otros aliados europeos. “Todos están observando lo que estamos haciendo”, dijo.

“Estoy en contacto cercano con [el primer ministro de Francia] Sebastian Lecornu y su sucesor, y, por supuesto, con el Reino Unido y otros países. … Y nuestro nuevo modelo de conscripción es bastante moderno. Es muy moderno. Y ¿podría ser un ejemplo para otros países también? No lo sé, pero podría serlo”.

Sin embargo, los cambios siguen siendo polémicos, y muchos, especialmente en la izquierda política alemana, no están de acuerdo con la reintroducción de cualquier tipo de conscripción obligatoria. Una encuesta de Forsa publicada por el periódico Die Welt en octubre —antes de que se anunciaran las reformas— indicó que el 80 % de los votantes del partido de izquierda Die Linke se oponían a la idea.

Ålander cree, sin embargo, que lograr las cuotas sin recurrir a convocatorias obligatorias no es irrealista, dada la población de Alemania.

“Si el Gobierno y las Fuerzas Armadas lograran mejorar significativamente la percepción de las fuerzas armadas y motivar a los jóvenes a considerar el servicio militar como una opción ‘normal’, el objetivo podría alcanzarse solo con la participación voluntaria”, dijo a CNN.

Pero, agregó, “me preocupa que si se impone un servicio militar obligatorio a una población escéptica, podría empujar a más jóvenes hacia la extrema derecha y la extrema izquierda”.

La reticencia de los jóvenes en Alemania a estar sujetos a la conscripción obligatoria es evidente. Hablando con CNN, un joven, de 17 años, reconoció la importancia de que Alemania pueda defenderse, aunque expresó dudas sobre querer luchar.

“Por supuesto que es importante poder defendernos. Pero para eso estamos en la alianza de la OTAN… Amo a Alemania. No diría que quiero luchar por este país ahora… Tengo en mente una vida diferente a estar en guerra”, dijo.

Leonid Bekjarov, de 21 años, apoyó la mayor inversión en las Fuerzas Armadas alemanas. “Se han vuelto muy blandas y han sido descuidadas”, dijo.

Sin embargo, él también cuestionó la idea de la conscripción obligatoria. “También creo que es terrible que [Rusia] haya atacado Ucrania. Pero estoy absolutamente en contra de la guerra, y un pequeño fortalecimiento de las Fuerzas Armadas es algo bueno —ya se han asignado fondos para esto—, pero ahora el servicio militar obligatorio para todos y tener que ir, creo que eso está mal”.

Otros entrevistados por CNN expresaron su preocupación de que su educación se desperdiciaría si fueran llamados al servicio militar.

Las cifras oficiales también ofrecen una visión de la opinión pública alemana. El número de solicitudes para obtener el estatus de objetor de conciencia se ha disparado desde el inicio de la guerra en Ucrania, especialmente a medida que se intensifica el debate sobre la reanudación de la conscripción. Desde principios de este año hasta el 25 de octubre, 3.034 personas solicitaron ser reconocidas como tales, según registros gubernamentales, la cifra más alta desde que se suspendió el servicio militar obligatorio, en 2011.

Las Fuerzas Armadas de Alemania, o Bundeswehr, han estado crónicamente infrafinanciadas desde la Guerra Fría.

Durante tres décadas después de la caída del Muro de Berlín, el gasto militar se mantuvo por debajo del 2 % del PIB del país —por debajo de los objetivos de la OTAN— en medio de la falta de amenazas percibidas, el tabú en torno al poder militar alemán y una mentalidad nacional fuertemente pacifista tras la era nazi.

Luego, llegó la invasión rusa de Ucrania, en 2022. En medio de llamados en Europa a estar “preparados para la guerra”, esto provocó un cambio significativo en la perspectiva del país. El entonces canciller, Olaf Scholz, proclamó una “Zeitenwende” —o “época de cambio”— que llevó a la creación de un fondo especial de 100.000 millones de euros (unos US$ 116.000 millones) para modernizar la Bundeswehr.

En junio de 2024, Alemania dejó de lado su incomodidad con su pasado militar para conmemorar su primer Día del Veterano desde la Segunda Guerra Mundial, con una nueva legislación que establece que el día debe celebrarse “pública y visiblemente” cada año el 15 de junio.

Este cambio de actitud solo se profundizó después de que Merz asumiera el cargo, a principios de este año, con el nuevo canciller no solo comprometiéndose a convertir a las Fuerzas Armadas de Alemania en “el ejército convencional más fuerte de Europa”, sino también a duplicar el gasto en defensa para cumplir con los nuevos objetivos de la OTAN.

“El presidente de Rusia, Vladimir Putin, solo entiende el lenguaje del poder”, dijo Merz en ese momento.

