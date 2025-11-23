Semana 12 de la NFL: los Chiefs reviven; Ravens y Patriots siguen en racha ganadora

Por Federico Leiva, CNN en Español

La semana 12 de la NFL ya dejó un par de sorpresas, siendo la más significativa la victoria de los Houston Texans ante los Buffalo Bills el jueves, y un gran partido entre los los Indianapolis Colts y los Kansas City Chiefs.

Parecía que se terminaba la temporada de los Chiefs, que perdían 20-9 al entrar al último cuarto, sin touchdowns en todo el juego. Para colmo, enfrente estaba uno de los equipos revelación, con aspiraciones de llegar al primer lugar de la Americana. Sin embargo, Mahomes y compañía acabaron por empatar el juego y ganarlo en el tiempo extra con una patada de Butker. Los Colts comenzaron muy bien el partido, pero lo cerraron de la peor manera: cuatro despejes consecutivos.

No estuvo Aaron Rodgers y los Bears aprovecharon. Sin el mariscal de campo titular en los Steelers, que se cansó de vencer a los Bears cuando jugaba en los Packers de Green Bay, la defensa de Chicago golpeó en los momentos justos y Caleb Williams cerró el juego con buenos números: 239 yardas por aire y tres pases de anotación, con otras 21 yardas por tierra. Los Bears ganan partidos y están cerca del liderato de la Nacional, pero aún no convencen en el papel de candidatos a algo grande.

¿Nos quedamos con que los Seahawks volvieron a ganar y están en la pelea de la Nacional o con que solo vencieron por seis puntos a un equipo que perdió 10 de los 11 partidos que jugó? Difícil saber para qué están los de Seattle, pero, por lo pronto, tienen a un gran receptor: Jaxon Smith-Njigba, quien se quedó con 167 yardas de las 244 que redondeó el equipo en total. El juego mostró números bastante similares entre ambos conjuntos, pero la jerarquía que hay en Seattle aún no está en los Titans.

Costará trabajo convencer a alguien de que estos Lions pueden llegar realmente lejos. Este domingo casi pierden en casa con un equipo que tenía un récord de dos victorias y 9 derrotas. Fue una tarde difícil para Goff y compañía, y si no fuera por la puntería de su pateador a 59 yardas y la corrida de Gibbs para touchdown de 69 yardas en el tiempo extra, la historia hubiera sido distinta. Los Giants, por su parte, lucharon como nunca, pero perdieron como casi siempre en estos tiempos.

Poco puede pedírsele a los Jets después de una ventana de traspasos donde prácticamente se deshicieron de todo el talento posible en busca de ‘picks’ para los próximos drafts, pero durante 30 minutos fueron la gran sorpresa de la semana. Los de Nueva York frustraron todo intento de la ofensiva liderada por Lamar Jackson por encontrar puntos y se fueron al descanso arriba por 7-3. Ya en la segunda parte, dos anotaciones de Derrick Henry sentenciaron la historia en favor de los Ravens, que ahora tienen cinco triunfos en fila y las aspiraciones intactas.

Más de la cuenta trabajaron los Patriots para vencer a unos Bengals que otra vez quedarán fuera de los playoffs. Los de Cincinnati comenzaron bien el dueño en defensa, pero queda claro que a este equipo no le pueden faltar nunca Ja’Marr Chase o Joe Burrow, y mucho menos los dos al mismo tiempo. El mariscal volvería la próxima semana, pero el año para los Bengals está terminado. Por el contrario, a pesar de algunas falencias, los Patriots demostraron que son un equipo muy serio. Cuando no aparece Stefon Diggs, como hoy, surge Hunter Henry. Candidato a llegar lejos.

La temporada de los Vikings está a punto de terminarse. La dura derrota en campo de Green Bay eleva a siete el número de derrotas, demasiadas para cualquier equipo que pretenda llegar a la postemporada. Gran parte de la responsabilidad es de los propios Vikings, que dejaron ir este año a Sam Darnold para darle lugar a un novato J.J. McCarthy que no ha estado a la altura de un receptor del calibre de Justin Jefferson, que este domingo sumó apenas 48 yardas. Los Packers tienen buena defensa y si no se equivocan en ataque tendrán oportunidad de ir por el Super Bowl.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.