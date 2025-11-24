Departamento de Justicia renueva solicitud para liberar las transcripciones del jurado investigador relacionadas con Epstein

Por Kara Scannell, CNN

El Departamento de Justicia renovó su solicitud a jueces federales en Nueva York para desclasificar las transcripciones del jurado investigador relacionadas con Jeffrey Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell, tras la aprobación la semana pasada de la ley que exige la publicación de archivos relacionados con Epstein.

Los jueces que supervisan ambos casos ya habían rechazado la solicitud del Gobierno el pasado verano para desclasificar los registros en interés del público. La semana pasada, el Departamento de Justicia renovó su solicitud ante un juez en Florida para desclasificar los registros del jurado investigador relacionados con la oficina del fiscal federal en el Distrito Sur de Florida.

La Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein exige que el Departamento de Justicia publique los materiales en un plazo de 30 días, con pocas excepciones, como la revelación de información de identificación personal de las víctimas o si la publicación pondría en peligro una investigación en curso.

“La Ley hace referencia expresa a esta investigación específica, y no cabe duda de que el Congreso era consciente de que esta investigación incluía una investigación de jurado investigador”, escribieron los abogados del Departamento de Justicia en los documentos presentados el lunes. “Así, la referencia de la Ley a ‘todos (…) los materiales de investigación en posesión del Departamento de Justicia, incluyendo la Oficina Federal de Investigaciones y las Oficinas del Fiscal de Estados Unidos’, se entiende mejor como que abarca los materiales del jurado investigador”.

El Departamento de Justicia dijo anteriormente que hubo un testigo —un agente del FBI— que testificó ante el jurado investigador de Epstein y dos testigos —el agente del FBI y un detective de la Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés)— que testificaron ante el jurado investigador de Maxwell.

En una presentación anterior ante el tribunal, los fiscales dijeron que parte de la información escuchada por el jurado de Maxwell finalmente se hizo pública durante el juicio de Maxwell.

“En la medida en que cualquier material solicitado fue revelado a Maxwell como resultado de las obligaciones de divulgación del Gobierno, se hizo conforme a una orden de protección. Muchas de las víctimas cuyos relatos relacionados con Epstein y Maxwell fueron objeto de testimonio ante el gran jurado, testificaron en el juicio de manera consistente con los relatos descritos por un agente del FBI y el detective del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (‘NYPD’) ante el jurado investigador y algunas también han hecho públicos esos relatos fácticos en el curso de litigios civiles”.

Cuatro mujeres testificaron que fueron abusadas por Epstein cuando eran menores de edad.

En agosto, el juez Richard Berman rechazó la solicitud inicial del Departamento de Justicia en parte porque este no superó el precedente de la confidencialidad del jurado. En ese momento, señaló que las transcripciones y pruebas del jurado investigador eran una pequeña parte de las investigaciones.

“La información contenida en las transcripciones del jurado investigador de Epstein palidece en comparación con la información y los materiales de la investigación de Epstein en manos del Departamento de Justicia”, escribió Berman en agosto.

El Departamento de Justicia solicita una decisión acelerada dado el plazo de 30 días.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.