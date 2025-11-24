Jueza federal desestima las acusaciones contra Letitia James y James Comey, y declara ilegal el nombramiento de Halligan

Por Holmes Lybrand y Devan Cole, CNN

Una jueza federal desestimó este lunes las acusaciones contra el exdirector del FBI James Comey y la secretaria de Justicia de Nueva York, Letitia James.

La jueza determinó que el nombramiento de Lindsey Halligan como fiscal interina de Estados Unidos en Alexandria, Virginia, era inválido.

Trump eligió personalmente a Halligan para el cargo en medio de la creciente presión para presentar casos penales contra sus adversarios políticos, incluidos Comey y James.

“El intento de la secretaria de Justicia de instalar a la señora Halligan como fiscal interina de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia fue inválido”, escribió la jueza Cameron McGowan Currie en su orden de este lunes.

Según Currie, “todas las acciones derivadas del nombramiento defectuoso de la señora Halligan”, incluidas las acusaciones contra Comey y James, “fueron ejercicios ilegales del poder ejecutivo y quedan anuladas”.

La jueza desestimó los casos “sin perjuicio”, dejando abierta la posibilidad de que los casos contra Comey y James puedan presentarse de nuevo por la misma conducta.

Halligan, exasesora de la Casa Blanca, fue seleccionada para el cargo después de que el Gobierno de Trump removiera a la anterior fiscal interina de Estados Unidos en medio de la creciente presión para presentar casos contra Comey y James.

En los casos contra Comey —que Halligan presentó ante un jurado investigador apenas días después de su nombramiento— y James, los abogados defensores argumentaron que el período de 120 días durante el cual puede servir un fiscal interino de Estados Unidos antes de una confirmación del Senado o la aprobación de los jueces del distrito ya había expirado cuando Halligan asumió el puesto.

Dicho argumento, afirmaron, significaba que el nombramiento de Halligan era ilegal.

Currie, en su orden, escribió que ese nombramiento ilegal debía “invalidar” las acciones de Halligan, incluida la presentación de esas dos acusaciones ante jurados investigadores.

Los fiscales que trabajan bajo Halligan argumentaron que la secretaria de Justicia, Pam Bondi, tiene plena autoridad para designar a quien desee para el cargo mientras cumpla con los requisitos, y que el período de 120 días funciona como una especie de mecanismo de revisión para quienes son nombrados fiscales interinos.

“Las implicaciones de una conclusión contraria son extraordinarias”, escribió Currie sobre el nombramiento de Halligan. “Significaría que el Gobierno podría enviar a cualquier ciudadano de la calle —sea abogado o no— a la sala del jurado investigador para obtener una acusación, siempre que la secretaria de Justicia le otorgue su aprobación después del hecho. Esa no puede ser la ley”.

