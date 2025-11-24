Localizan a la atacante del caso de apuñalamiento “Slender Man” tras quitarse el monitor. Estas son las claves del crimen

Por Amanda Musa, CNN

En una fría noche de sábado, Morgan Geyser salió del hogar grupal donde vivía en Madison, Wisconsin, y se reunió con una conocida en una tranquila calle residencial cercana.

Antes de desaparecer, la Policía dice que la joven, de 23 años, se quitó el brazalete de monitoreo que las autoridades usaban para rastrear su paradero, años después de que se declarara culpable de intento de homicidio en el caso de apuñalamiento conocido como “Slender Man” contra su compañera de clase, de 12 años.

Payton Leutner fue apuñalada en un parque de Waukesha, en 2014, por Geyser y su amiga Anissa Weier, quienes también tenían 12 años en ese momento. Las niñas dijeron a los investigadores que el ataque tenía como objetivo impresionar al monstruo ficticio.

Tarde el domingo, la Policía de Madison informó que recibió la confirmación de que Geyser fue detenida en Illinois, a más de 160 km de distancia.

Esto es lo que sabemos sobre la búsqueda de Geyser y el monstruo creado en internet que motivó un ataque que conmocionó a la nación hace más de una década.

Slender Man, un hombre amenazante y sin rostro vestido con un traje oscuro —a veces representado con tentáculos similares a los de un pulpo—, es un monstruo creado colectivamente en internet que apareció por primera vez en un foro en 2009, según Shira Chess, profesora asociada de Estudios de Entretenimiento y Medios en la Universidad de Georgia y coautora del libro “Folklore, Horror Stories, and the Slender Man”.

“Él encaja ampliamente en una categoría de ficción que se conoce coloquialmente como ‘creepypasta’, o leyendas de internet con cualidades de meme, que normalmente carecen de autor conocido y se difunden fácilmente”, dijo Chess a CNN en un correo electrónico el domingo.

En junio de 2009, se lanzó un concurso de Photoshop para imágenes que parecieran paranormales en un foro del sitio web Something Awful. Según Know Your Meme, un blog que documenta la cultura web, el objetivo del concurso era crear las imágenes y luego usarlas para engañar o trolear a otros usuarios enviándolas a sitios web paranormales.

El usuario del sitio Eric Knudsen (bajo el nombre de “Victor Surge”) envió dos imágenes al concurso, ambas en blanco y negro de niños, una de las cuales parecía mostrar una figura en gran parte indefinida acechando en el fondo.

Muchos fanáticos imaginativos vieron la falta de rostro de Slender Man como un lienzo en blanco para reinventarlo de muchas maneras, agregó Chess.

Tras el apuñalamiento, Geyser y Weier dijeron a la Policía que conocían al personaje por la Creepypasta Wiki, un sitio que recopila este tipo de ficción. El sitio emitió un comunicado condenando el ataque.

La popularidad de Slender Man ha disminuido en los últimos años, según Chess, quien señaló que el apogeo del fandom fue a principios y mediados de la década de 2010.

“Puedo decir anecdóticamente que todavía cumple el papel de hombre del saco en los patios de recreo”, dijo Chess a CNN.

En mayo de 2014, el trío fue a la casa de Geyser para una fiesta de pijamas por su cumpleaños, contó Leutner previamente a ABC. Durante esos momentos, Geyser hablaba constantemente de Slender Man, agregó.

“Me parecía extraño. Me asustaba un poco”, dijo Leutner sobre la fascinación de sus amigas con el personaje. “Pero lo acepté. La apoyaba porque pensé que eso era lo que le gustaba”.

A medida que la amistad entre Geyser y Weier crecía, también lo hacía la fijación de ambas con Slender Man, dijo Leutner. Aunque Leutner no sabía que sus amigas planeaban hacerle daño, en retrospectiva, algo le parecía raro esa noche, contó.

“En todas nuestras fiestas de pijamas anteriores, [Geyser] siempre quería quedarse despierta toda la noche porque nunca podía hacerlo en casa”, dijo Leutner. “Pero en la [noche de la] fiesta de cumpleaños, quería irse a dormir”.

Sus amigas luego dijeron a los investigadores que habían planeado matar a Leutner mientras dormía esa noche, pero luego decidieron hacerlo a la mañana siguiente en un parque cercano.

Cuando se despertó, ellas estaban abajo en la computadora, así que se unió a ellas para comer donas antes de ir al parque. Ya allí, le dijeron que el plan era jugar a las escondidas y le pidieron que se acostara bajo las hojas y ramas como parte del juego, contó.

Fue entonces cuando Geyser la apuñaló repetidamente con un cuchillo de cocina y las niñas la dejaron sola en el bosque, sangrando y luchando por pedir ayuda. Después de arrastrarse fuera del bosque, un ciclista que pasaba la encontró y llamó al 911.

Las autoridades dijeron el domingo que estaban buscando a Geyser, quien fue vista por última vez en un vecindario residencial en el lado oeste de Madison, Wisconsin, alrededor de las 8 p.m. del sábado con una conocida adulta, según informó la Policía en un comunicado.

Más tarde, la Policía informó en una actualización que recibieron confirmación alrededor de las 10:34 p.m. de que Geyser había sido detenida en Illinois.

Geyser fue encontrada durmiendo en una parada de camiones en Posen, Illinois, a unos 241 km de Madison, dijo la Policía de Posen a CNN. Estaba con otra persona, a quien la Policía no identificó, y ambas fueron detenidas, según la Policía.

El abogado de Geyser, Tony Cotton, había instado anteriormente a la joven, de 23 años, a entregarse de inmediato, diciendo en un comunicado: “Trabajamos demasiado para asegurar su libertad como para que siga por este camino”.

No está claro cómo Geyser salió del hogar grupal ni quién la ayudó, dijo Cotton en un video publicado en redes sociales.

A los 15 años, Geyser se declaró culpable de intento de homicidio premeditado en un acuerdo con los fiscales para ser internada en una institución mental en lugar de cumplir condena en prisión.

Weier se declaró culpable de intento de homicidio intencional sin premeditacióno debido a enfermedad o defecto mental como parte de un acuerdo de culpabilidad. Fue internada en un hospital psiquiátrico por 25 años, informó Associated Press, pero fue liberada en 2021 con la condición de vivir con su padre y usar un monitor GPS. En su sentencia en 2018, Geyser se disculpó con Leutner y su familia.

“Nunca quise que esto sucediera”, dijo Geyser entre lágrimas. “Espero que ella esté bien”.

En enero, un juez ordenó que Geyser podía ser liberada del Instituto de Salud Mental de Winnebago, donde pasó casi siete años, informó Associated Press.

En agosto, un centro en Sun Prairie, Wisconsin, se negó a recibirla debido a la publicidad negativa que estaban recibiendo sobre la posible mudanza, según WMTV, filial de CNN, pero la Policía de Madison confirmó a la estación de noticias que Geyser actualmente vive en un hogar grupal en Madison, en la misma calle donde fue vista por última vez.

