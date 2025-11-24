Una mirada detallada de la contrapropuesta europea al plan de Trump para poner fin a la guerra en Ucrania

Por Lauren Kent, CNN

El Reino Unido, Francia y Alemania habían redactado una contrapropuesta al plan estadounidense con una serie de cambios clave, según informó Reuters. Un funcionario europeo y una fuente diplomática europea confirmaron la veracidad del texto al corresponsal jefe de Seguridad Internacional de CNN, Nick Paton Walsh.

Entre los cambios clave incluidos en la contrapropuesta se encontraba la eliminación del texto relativo a la restricción de una mayor expansión de la OTAN. Según el borrador del texto obtenido por Reuters, el plan europeo establece:

“La adhesión de Ucrania a la OTAN depende del consenso de sus miembros, que no existe”.

La OTAN no desplegará tropas permanentemente en Ucrania en tiempos de paz, pero los aviones de combate de la alianza transatlántica estarán estacionados en la vecina Polonia.

El borrador del texto también dice: “Tras la firma de un acuerdo de paz, se convocará un diálogo entre Rusia y la OTAN para abordar todas las preocupaciones de seguridad y crear un entorno de distensión que garantice la seguridad global y aumente las oportunidades de conectividad y las futuras oportunidades económicas”.

La versión europea también eliminó las referencias a concesiones territoriales y el reconocimiento de Crimea, Donetsk y Luhansk como territorio ruso de facto, según la propuesta estadounidense.

El borrador europeo incluye además una cifra más alta para el límite propuesto para el ejército ucraniano en tiempos de paz, estableciendo que se limitará a 800.000 efectivos.

