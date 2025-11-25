El FBI busca entrevistar a legisladores demócratas que pidieron a miembros de la agencia que desobedezcan órdenes ilegales

Por Holmes Lybrand, Kristen Holmes y Morgan Rimmer, CNN

El FBI está buscando programar entrevistas con los seis legisladores demócratas que, en un controvertido video publicado la semana pasada, instaron a miembros del servicio y funcionarios de inteligencia a desobedecer órdenes ilegales.

Los seis –los senadores Mark Kelly y Elissa Slotkin, y los representantes Chrissy Houlahan, Chris Deluzio, Jason Crow y Maggie Goodlander– fueron atacados rápidamente en Truth Social por el presidente Donald Trump, quien los llamó “traidores” y sugirió que incurrieron en “COMPORTAMIENTO SEDICIOSO, ¡castigable con la pena de MUERTE!”

El FBI primero llamó a la Policía del Capitolio de EE.UU. para contactar a las seis oficinas. La agencia fue dirigida al equipo del sargento de armas del Senado y de la Cámara de Representantes, quienes actúan como los principales oficiales de cumplimiento de la ley y protocolo de cada cámara del Capitolio, dijo un funcionario policial a CNN. Los legisladores confirmaron el contacto en una declaración conjunta que condena la medida.

Esto marca una escalada por parte del Gobierno de Trump, que ha presentado el video de las “órdenes ilegales” como un peligroso socavamiento de la autoridad del presidente como comandante en jefe y ha prometido tomar el asunto en serio. Los demócratas, por su parte, han argumentado que simplemente estaban reafirmando lo que indica la ley.

Los legisladores, en su declaración conjunta, acusaron a Trump de “usar al FBI como una herramienta para intimidar y hostigar a los miembros del Congreso”.

“Juramos defender y apoyar la Constitución de Estados Unidos. Ese juramento dura toda la vida, y tenemos la intención de cumplirlo. No permitiremos que nos intimiden. Nunca abandonaremos el barco”, dijeron.

A principios de esta semana, el Pentágono anunció que investigará a Kelly, un capitán retirado de la Marina de EE.UU., por mala conducta, y advirtió que incluso podría llamarlo de nuevo al servicio activo para enfrentar una corte marcial o un castigo administrativo por su participación en el video.

“El video realizado por los ‘Seis Sediciosos’ fue despreciable, imprudente y falso. Alentar a nuestros guerreros a ignorar las órdenes de sus comandantes socava todo aspecto del ‘buen orden y disciplina’. Su insensato manifiesto siembra dudas y confusión, lo que solo pone en peligro a nuestros guerreros”, dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, tras conocerse la investigación.

Por su parte, Kelly dijo que no se dejará intimidar. “El senador Kelly no será silenciado por el intento del presidente Trump y del secretario Hegseth de intimidarlo y evitar que haga su trabajo como senador de EE.UU.”, dijo su portavoz a CNN el martes.

Aunque el video publicado por los legisladores demócratas no hizo referencias concretas a qué órdenes podrían estar recibiendo los miembros del servicio que potencialmente serían ilegales, legisladores de ambos partidos han expresado con insistencia su preocupación sobre la legalidad de los ataques militares estadounidenses contra botes sospechosos de narcotráfico en el Caribe y el despliegue militar en ciudades en contra de la voluntad de los gobernadores.

Los miembros del servicio están obligados a seguir solo órdenes legales de acuerdo con el Código Uniforme de Justicia Militar. Cumplir una orden que pueda violar la ley podría exponer a los miembros del servicio a enjuiciamiento, ya que el precedente legal establece que recibir una orden por sí solo no es una defensa, conocida coloquialmente como la “defensa de Nüremberg”, ya que fue utilizada por altos mandos del equipo de Adolf Hitler durante los juicios posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

