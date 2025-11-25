El Vaticano advierte sobre el auge del poliamor y defiende la exclusividad en la pareja

Por Christopher Lamb, CNN

El Vaticano emitió una advertencia sobre el aumento del poliamor, e insistió en que el matrimonio es la asociación estable, de por vida y exclusiva entre un hombre y una mujer.

Un nuevo documento en defensa de la monogamia, aprobado por el papa Leo XIV, fue redactado en un contexto en el que “diversas formas públicas de uniones no monógamas —a veces llamadas ‘poliamor’— están creciendo en Occidente”, según el texto. También llega después de una serie de conversaciones con obispos católicos de África sobre la poligamia, descrita como un “desafío pastoral” para la Iglesia en la región y debatida en las asambleas vaticanas (sínodos) de 2023 y 2024.

La poligamia suele hacer referencia a una pareja entre un hombre y varias esposas, mientras que el poliamor implica que varias personas mantengan relaciones románticas consensuadas al mismo tiempo.

“Poligamia, adulterio o poliamor se basan en la ilusión de que la intensidad de la relación puede encontrarse en una sucesión de rostros”, afirma la nota doctrinal, titulada “Una sola carne: alabanza de la monogamia”. “Nuestra época, de hecho, experimenta diversas desviaciones en relación con el amor: un aumento de los divorcios, la fragilidad de las uniones, la trivialización del adulterio y la promoción del poliamor”.

El documento de 40 páginas hace hincapié en la importancia del matrimonio entre un hombre y una mujer, y el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del dicasterio para la Doctrina, afirmó que busca explicar las razones de “la elección de una unión de amor única y exclusiva, una pertenencia recíproca rica y total”.

La nota también destaca un avance en la comprensión de la Iglesia sobre la sexualidad dentro del matrimonio: que se trata de algo más que tener hijos.

En la comprensión católica, la sexualidad en el matrimonio tiene dos dimensiones: la “unitiva”, que acerca a la pareja y puede reflejar el amor divino, y la “procreativa”, que implica tener hijos. La doctrina católica prohíbe el uso de anticoncepción artificial —una prohibición mantenida por los últimos papas pero debatida y rechazada por algunos dentro de la Iglesia—.

La nueva nota doctrinal afirma que “la unidad es la propiedad fundante” del matrimonio y que el “fin unitivo de la sexualidad… no se limita a asegurar la procreación”.

