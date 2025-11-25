La policía francesa detiene a otros cuatro sospechosos en relación con el robo del Louvre

Por Joseph Ataman

Las autoridades francesas detuvieron a otras cuatro personas sospechosas de estar involucradas en el robo del Louvre en octubre, dijo el fiscal de París a CNN el martes.

Dos hombres, de 38 y 39 años, y dos mujeres, de 31 y 40 años, todos ellos de la región de París, fueron detenidos por la policía en el marco de la investigación sobre el robo, según un comunicado de la fiscal de París, Laure Beccuau.

Los nuevos sospechosos se unen a otras cuatro personas detenidas a finales de octubre que serán interrogados por los investigadores, dijo el fiscal, que aún no ha revelado detalles sobre los posibles cargos.

BFMTV, afiliada de CNN, informó que uno de los sospechosos es el presunto cuarto miembro de la banda que perpetró el robo. Tres de los sospechosos detenidos en octubre han sido acusados ​​de robo organizado, y la cuarta, una mujer, de complicidad en dicho robo.

Los ladrones asaltaron la Galería Apolo en el piso superior del Louvre, que alberga las joyas de la corona francesa, el 19 de octubre. Utilizaron una escalera montada en un camión para acceder a la galería, una de las salas más ornamentadas del museo, a través de una ventana.

Rompieron dos vitrinas de alta seguridad y se llevaron nueve objetos, entre ellos un conjunto de joyas de diamantes y zafiros que lucían la reina María Amelia y la reina Hortensia.

Esta es una noticia de última hora y será actualizada.