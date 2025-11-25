¿Podrían las recientes conversaciones sobre Ucrania poner fin a la guerra con Rusia?

Por Lauren Kent, CNN

Reuniones en Suiza. Conversaciones en los Emiratos Árabes Unidos. Una posible visita presidencial ucraniana a Estados Unidos.

Y, sin embargo, a pesar del reciente frenesí diplomático para poner fin a la guerra en Ucrania y de que los funcionarios promocionan avances prometedores, más a menudo que no, en sesiones informativas extraoficiales, es difícil decir si realmente se está cerca de un acuerdo. Las demandas principales de cada parte siguen siendo las mismas.

El Gobierno de Trump está presionando con fuerza para lograr un acuerdo histórico, pero el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y sus delegados no han dado ninguna señal de que quieran que el conflicto de años termine en un compromiso.

Ahora, un funcionario estadounidense ha informado a los periodistas en un grupo cerrado que Ucrania aceptó una propuesta de paz —que puede o no ser atractiva para Rusia— incluso cuando el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que “aún queda mucho trabajo por delante”.

Esto ocurre después de que funcionarios ucranianos y europeos se opusieran enérgicamente y luego revisaran el plan de paz de 28 puntos con el que se vieron sorprendidos la semana pasada, el cual fue redactado por Estados Unidos con aparente fuerte aporte de Rusia.

Lo que sabemos de la primera ronda de acuerdos preliminares es que el Kremlin sigue presionando por sus objetivos maximalistas de desmilitarizar Ucrania, prohibir su entrada en la OTAN y reclamar formalmente parte de su territorio. Ucrania aún quiere un camino viable hacia la membresía en la OTAN y busca evitar ceder territorio. El país y sus aliados europeos insisten públicamente en que la paz no puede significar la capitulación ante Rusia.

¿Entre esas líneas rojas tan arraigadas, hay algún espacio para la negociación?

La diplomacia parecía estar algo estancada hasta que la semana pasada se filtró ampliamente un nuevo borrador de 28 puntos. Lo que siguió fue una intensa crítica, ya que parecía ser una “lista de deseos” del lado ruso, lo que llevó a la Casa Blanca a declarar públicamente que era el resultado de un mes de trabajo entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado del presidente de EE.UU., Donald Trump, Steve Witkoff, junto con aportes tanto de rusos como de ucranianos.

Tras intensas negociaciones esta semana con Ucrania y aliados europeos, se informó que el borrador fue revisado y reducido a solo 19 puntos, eliminando algunas de las disposiciones consideradas inaceptables por Kyiv.

Algunas de las propuestas más polémicas —incluyendo cuestiones relacionadas con el territorio y la OTAN— se eliminaron por completo, para que Trump y Zelensky las discutan más adelante, según dijo el primer viceministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Sergiy Kyslytsya, al Financial Times.

Se desconoce la redacción exacta del último borrador.

Rusia quiere obtener el control total y formal de las regiones orientales ucranianas de Donetsk y Luhansk. Eso significaría que Ucrania ceda partes fuertemente fortificadas de Donetsk que aún controla y que se consideran fundamentales para su defensa.

Ucrania ha descartado repetidamente ceder territorio que Rusia no controla. Pero Kyiv ha aceptado previamente la idea de que un alto el fuego temporal podría establecerse a lo largo de las líneas del frente actuales, lo que podría afianzar de facto la ocupación rusa de los territorios que sí controla.

Las propuestas estadounidenses vistas por CNN sugieren que el área del “cinturón de fortalezas” del este de Ucrania podría convertirse en una zona desmilitarizada, que estaría controlada de facto por Rusia, pero a la que sus fuerzas militares aceptarían no ingresar. Es difícil ver cómo Zelensky podría aceptar eso después de años de conflicto, como escribió previamente CNN, pero en teoría podría presentar un área de posible avance diplomático.

Los detalles serán importantes, especialmente en lo que respecta a lo que Rusia controlaría de facto —en la realidad— frente a lo que controlaría según el derecho internacional.

Los aliados europeos han intervenido para reiterar que las fronteras de Ucrania no pueden ser cambiadas por la fuerza.

Ucrania también mantiene firmemente sus demandas de garantías de seguridad creíbles y sus aspiraciones de unirse a la OTAN.

Sin embargo, otra de las principales líneas rojas de Putin es cualquier cosa que mantenga la puerta abierta a la membresía de Ucrania en la OTAN. Moscú quiere que Kyiv enfrente un límite en sus fuerzas armadas y consagre en su constitución que no se unirá a la alianza militar transatlántica ni tendrá fuerzas de la OTAN estacionadas dentro de sus fronteras.

La versión original del plan de paz redactado por Estados Unidos pedía la restricción de una mayor expansión de la OTAN, lo cual fue eliminado posteriormente en la contrapropuesta europea. No está claro qué implica la última propuesta.

El margen de maniobra en esos puntos podría venir en la forma de cómo serían unas garantías de seguridad creíbles y no pertenecientes a la OTAN para Ucrania. El plan original de Estados Unidos proponía “garantías de seguridad fiables” para Ucrania y establecía escenarios específicos que resultarían en una respuesta de seguridad coordinada por parte de Estados Unidos.

Queda por ver si Ucrania estaría dispuesta a aceptar algún tipo de garantías modeladas de acuerdo con el Artículo Cinco de la OTAN, incluso si eso significa que el país no puede unirse formalmente a la alianza en el corto plazo.

Según se informa, las garantías de seguridad se están detallando en un acuerdo anexo separado.

El almirante James Stavridis, ex Comandante Supremo Aliado de la OTAN, especuló para CNN: “Podrías, de alguna manera, matizar el ‘no militares de la OTAN’ haciendo que no estén bajo el mando de la OTAN”.

“Podrías tener un escenario en el que bilateralmente los ucranianos admitan un contingente de Polonia, un grupo de Estonia, Letonia, Lituania, los países nórdicos… bajo su propia bandera nacional. Entonces podrían constituir una especie de cable trampa”, dijo, lo que podría aliviar las preocupaciones de Ucrania, aunque a su vez podría desencadenar objeciones rusas.

El Gobierno de Trump renovó este último impulso diplomático tras lograr éxito negociando un alto el fuego en Gaza. Pero prácticamente nada ha cambiado en la posición del Kremlin desde el último gran impulso diplomático, que vio a Trump recibir a Putin en Alaska.

No se llegó a ningún acuerdo en Anchorage, y Trump más tarde descartó la idea de una segunda cumbre en Hungría. Funcionarios estadounidenses dijeron a CNN en ese momento que pensaban que la postura de Putin sobre poner fin a la guerra no había cambiado significativamente.

Lo que sí ha cambiado es que Rusia está ganando terreno incremental en el campo de batalla en Ucrania. El conflicto se ha convertido en una guerra de desgaste, lo que favorece a las fuerzas armadas más grandes de Rusia.

“Claramente piensan que van a estar en posición de dictar los términos a Ucrania, en lugar de simplemente negociar”, dijo John Lough, jefe de política exterior en el think tank New Eurasian Strategies Centre, a CNN. “Me cuesta ver otras concesiones que realmente estén dispuestos a hacer”.

Lough dijo que se siente “pesimista” sobre las perspectivas de que surja la paz en el corto plazo, pero añadió una nota sobre el cálculo diplomático actual del Kremlin: “Creo que hay una pregunta para Putin… si quiere dejar pasar la oportunidad de beneficiarse de la ayuda de Trump, porque en algún momento Trump se va a cansar de lidiar con esto y dejará de invertir esfuerzo en ello”.

Para Ucrania, lo que ha cambiado es la creciente presión sobre el Gobierno de Zelensky a raíz de un escándalo de corrupción, que se centra en supuestos sobornos de contratistas, incluidos aquellos que trabajan para proteger la infraestructura energética de Ucrania. El escándalo ha provocado la caída de dos ministros de Zelensky y ha involucrado a uno de sus exsocios comerciales. Aun así, aunque sus cifras en las encuestas no son tan altas como en los primeros meses de la guerra, sigue siendo ampliamente popular entre los ucranianos.

La Casa Blanca ha tratado de proyectar optimismo y dijo que “algunos detalles delicados” requerirán más conversaciones. Pero para este martes por la noche en Europa, las evaluaciones eran más sobrias.

Una fuente ucraniana con conocimiento directo de las conversaciones dijo a CNN que “sería muy erróneo decir que ahora tenemos la versión que es aceptada por Ucrania”. El secretario de Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umerov, adoptó un tono igualmente moderado, diciendo solo que las delegaciones habían “alcanzado un entendimiento común”.

Cualquier avance que se produzca aún podría verse truncado por una respuesta desfavorable de Rusia.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, dijo este martes que cualquier plan modificado debe reflejar el “espíritu y la letra” de la cumbre de Alaska a principios de este año, una indicación temprana de que Rusia no será favorable a compromisos en el lenguaje.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, mantuvo su mensaje simple, diciendo que no han recibido información oficial sobre el plan modificado y que no tenía “nada que informar” sobre las conversaciones de Estados Unidos con delegados rusos en Abu Dhabi.

Muchos analistas continúan expresando escepticismo de que se llegue a un acuerdo dada la falta de intereses comunes.

“La guerra suele terminar cuando ambos bandos están exhaustos y tienen más que ganar al poner fin a los combates que al continuarlos. Ambos están cansados. Especialmente los ucranianos; pero no lo suficientemente cansados como para aceptar tales condiciones, un acto que podría hacer que Zelensky sea expulsado por una protesta popular”, escribió Greg Mills, investigador principal asociado en el Royal United Services Institute (RUSI), sobre el borrador de 28 puntos.

Umerov añadió que Ucrania esperaba organizar una visita de Zelensky a Estados Unidos para “completar los pasos finales y llegar a un acuerdo con el presidente Trump”.

En resumen, habrá más reuniones.

