Una corona polémica: cómo el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo desató acusaciones de presunto favoritismo

El triunfo de Fátima Bosch en el certamen de Miss Universo de 2025 desató una celebración masiva en Tabasco, su estado natal, donde cientos siguieron la final desde el estadio local.

Pero la victoria de esta mexicana de 25 años pronto quedó envuelta en señalamientos sobre presuntos favoritismos, contratos millonarios de Pemex y posibles intereses empresariales vinculados al certamen y a uno de sus dueños.

Este lunes, la polémica llegó hasta la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien fue cuestionada directamente al respecto en su conferencia matutina.

“¿Usted o alguien de su gobierno compró el certamen de Miss Universo para hacer una cortina de humo, presidenta?”, le cuestionó un reportero, a lo que la mandataria respondió: “Ay, es hasta ridículo. Evidentemente no, es falso”, dijo, y añadió que la joven mexicana merecía reconocimiento por cómo manejó las críticas.

Durante una reunión previa al certamen, Nawat Itsaragrisil —presidente de Miss Grand International y director regional de Miss Universo en Asia— reprendió públicamente a Fátima y se le escuchó llamarla “tonta”. Bosch le respondió y Nawat pidió a elementos de seguridad que la retiraran de la sala, lo que provocó que varias concursantes se levantaran y se fueran en solidaridad. El hecho se volvió viral y provocó reacciones a favor de la valentía de Fátima para no quedarse callada.

En cuanto a Nawat, aunque pidió disculpas por lo sucedido, fue separado de todos los eventos relacionados al concurso.

La controversia comenzó cuando Omar Harfouch, pianista franco-libanés y uno de los jueces del certamen, renunció y aseguró en una publicación en su cuenta de Instagram que “Miss México es una falsa ganadora”.

Dijo que Raúl Rocha Cantú, actual presidente de Miss Universo, le habría pedido votar por Bosch porque “será bueno para nuestro negocio”. También afirmó que Rocha mantiene “negocios” con el padre de la concursante, Bernardo Bosch Hernández, quien es asesor en Pemex.

Pemex reconoció que en 2023 sí hubo un contrato entre la petrolera y dos empresas ligadas a Rocha: Servicios PJP4 de México y Soluciones Gasíferas del Sur, pero dijo, la relación fue por 11 meses en febrero de 2023 y actualmente no existe más. Además, el funcionario señalado, Bernardo Bosch Hernández, no participaba en el área donde se adjudicó el proyecto, señaló Rocha.

Harfouch no ha dado pruebas ni ha ampliado sus dichos, solo informó que dará todos los detalles de esto en una entrevista con HBO en mayo de 2026.

El 21 de noviembre, Pemex publicó en su cuenta oficial una felicitación a Fátima “hija de nuestro compañero Bernardo Bosch Hernández”. Dos días después, la petrolera publicó un comunicado para deslindarse de los señalamientos.

Pemex dijo que “no tiene injerencia con los directivos del certamen” Miss Universo y explicó que la felicitación publicada en redes tras la victoria de Bosch se debió únicamente “al entusiasmo popular”.

En un comunicado publicado en redes sociales, Rocha condenó “enérgicamente las declaraciones falsas “y acusó a sus críticos de “malinformar, confundir y manipular”. Detalló que el contrato con Pemex se adjudicó mediante una licitación “altamente competitiva” con 15 participantes, aseguró que el proceso se realizó bajo las normas de la petrolera y que solo se ejecutaron 44 millones de pesos del monto original, (US $2.3 millones).

Señaló que su empresa compró en enero de 2024 el 50 % de participación en Miss Universo, un año después del contrato, y que conoció a la familia Bosch apenas en 2025.

CNN se ha comunicado con Rocha y Bosch para obtener comentarios sobre estas acusaciones, pero al momento no tuvo respuesta.

Bernardo Bosch Hernández es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana de México, con especialidad en ingeniería petrolera.

Desde hace 27 años ha trabajado en diversas áreas de Pemex. Su carrera abarca puestos de control de gestión, enlace legislativo y responsabilidad social. Su actual puesto es coordinador en el área de Pemex, Exploración y Producción.

