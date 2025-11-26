¿Aún no tienes boletos para el Mundial 2026? Así será la tercera fase de venta que comenzará el 11 de diciembre

Por Federico Leiva, CNN en Español

La fiebre mundialista ya se siente en Norteamérica y el resto del planeta. La primera Copa del Mundo de 48 selecciones agotó los cerca de dos millones de boletos que se pusieron a la venta de manera anticipada, según la FIFA, que ya estableció fecha de inicio para la tercera fase.

Esta nueva ventana para comprar tickets volverá a contar con un “sorteo aleatorio”, cuyo plazo de inscripción comenzará el 11 de diciembre a las 11 a.m., hora de Miami, y se extenderá hasta la misma hora del 13 de enero de 2026.

A diferencia de las fases anteriores, la que comienza en diciembre será la primera en la que los aficionados podrán comprar boletos para encuentros puntuales, ya que el 5 de diciembre se realizará el sorteo del Mundial 2026 y en la mañana siguiente, el 6 de diciembre, estarán sedes, días y horarios confirmados para cada una de las selecciones que ya aseguraron su lugar en la competición.

De acuerdo con la casa madre del fútbol mundial, Estados Unidos, Canadá y México (los tres organizadores) son los países que más boletos han comprado hasta aquí. En el listado siguen Inglaterra, Alemania, Brasil, Colombia, España, Argentina y Francia. En total, residentes de más de 212 países y territorios ya tienen un al menos un boleto.

Los interesados en adquirir boletos en esta tercera ventana deben ingresar a FIFA.com/tickets entre el 11 de diciembre y el 13 de enero. El momento en el que se haga el registro no es importante, ya que luego se realiza un sorteo aleatorio entre los solicitantes.

Lo único que hace falta para anotarse en la lotería es ser mayor de 18 años y tener un usuario en FIFA ID, ya que hay que ingresar con usuario y contraseña.

Los seguidores también tendrán disponibles los paquetes de hospitality, mucho más costosos, que incluyen boletos para los partidos y acceso exclusivo a ciertas áreas de los estadios, entre otros beneficios. Para comprarlos, se debe ingresar a FIFA.com/hospitality.

Está no será la última ventana para comprar boletos. Existirá otra en 2026, más cerca del inicio de la competencia, donde ya no existirá el sorteo y se hará por orden de llegada.

La FIFA reiteró que la compra de un boleto no garantiza la admisión a ninguno de los países que serán sede, y recomendó informarse sobre los requisitos de ingreso a las tres naciones organizadoras, Canadá, Estados Unidos y México.

Hace unas semanas, el presidente Donald Trump anunció un esquema de citas de visado prioritarias para aquellos aficionados que ya tienen boletos comprados.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.