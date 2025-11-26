Israel identifica al rehén fallecido devuelto por Hamas como Dror Or. Dos cuerpos más permanecen en Gaza

Por Eugenia Yosef, Dana Karni y Mohammed Tawfeeq, CNN

Los forenses israelíes han identificado los restos de un rehén israelí fallecido que regresó de Gaza como los de Dror Or, dijo el miércoles la oficina del primer ministro.

Ese mismo día, Hamas transfirió los restos a Israel a través de la Cruz Roja. La entrega deja a dos rehenes fallecidos —un israelí y un tailandés— aún en Gaza tras los ataques de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023.

Israel y Hamas alcanzaron un acuerdo de alto el fuego en octubre, poniendo fin a dos años de guerra que mataron a más de 69.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, y redujeron gran parte del enclave a escombros.

Como parte del acuerdo, Hamas aceptó liberar al resto de los 251 rehenes, vivos y muertos, que secuestró el 7 de octubre. Los últimos 20 rehenes vivos fueron liberados a mediados de octubre.

Or, de 48 años, murió en el kibutz Beeri durante los ataques. Inicialmente se creyó que había sido secuestrado, pero en mayo de 2024 su familia fue informada de que había muerto en el ataque junto con su esposa, Yonat. Su cuerpo fue trasladado a Gaza.

Los padres dejaron atrás a tres hijos, dos de los cuales también fueron secuestrados y llevados a Gaza, pero fueron liberados en noviembre de 2023.

En hebreo, Dror significa “libertad” y Or significa “luz”. La familia de Or dijo que su nombre lo describía a la perfección: “un espíritu libre que difundía una luz poderosa por el mundo”, según el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas.

El foro lo describió como un padre devoto. Era el quesero jefe de la lechería Be’eri y profesor de yoga.

La liberación de sus restos se produce después de una serie de transferencias similares en las últimas semanas, cuando Hamas entregó a los rehenes fallecidos que aún se encontraban en Gaza.

La inteligencia israelí ha evaluado que Hamas podría no ser capaz de encontrar y devolver a todos los rehenes muertos que quedan en Gaza. Sin embargo, Hamas ha continuado la búsqueda de restos en diferentes partes del enclave.

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas ha seguido organizando manifestaciones en Tel Aviv y en otros lugares de Israel para pedir la liberación de los rehenes restantes fallecidos.

