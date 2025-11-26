Las 5 cosas que debes saber este 26 de noviembre: Petro en CNN, Little L.A. y sentencia a Bolsonaro

Por CNN en Español

La estructura de poder en Venezuela. En Little L.A., en la Ciudad de México, deportados buscan un nuevo comienzo. ¿Qué esperar del tiempo en EE.UU. para Acción de Gracias? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

En medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este martes que su país no tiene detectado que el presidente Nicolás Maduro sea un líder del narcotráfico, como afirma Washington, y consideró que el problema del mandatario es la “falta de democracia y de diálogo” en su nación. Exclusivo CNN.

Esta es una radiografía de los líderes del chavismo, enfrentados ahora a la que es quizás su crisis más importante: la escalada de tensiones militares en el Caribe con Estados Unidos, que acusa al Gobierno de Venezuela de estar cooptado por el narcoterrorismo, lo cual Caracas rechaza completamente.

En la colonia Tabacalera de la Ciudad de México, deportados mexicanos han creado una comunidad bilingüe, “Little L.A.”, donde buscan empezar de nuevo. Entre retos, discriminación y trámites, hallan apoyo en organizaciones como New Comienzos para reconstruir sus vidas.

Un año después de las elecciones de 2024, los latinos en Estados Unidos perciben que su situación ha empeorado bajo el Gobierno de Donald Trump, según dos nuevas encuestas del Pew Research Center que muestran que la economía y la inmigración, los temas que definieron su voto en 2024, siguen siendo sus principales preocupaciones.

El Supremo Tribunal de Brasil ordenó el inicio del cumplimiento de la sentencia de más de 27 años de prisión al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado, luego de que la Primera Sala de la Corte anunciara la conclusión del proceso penal contra el expresidente y declarara firme la condena.

¿Quiénes son los creadores de “Stranger Things”?

A. Ethan y Joel Coen.

B. Ross y Matt Duffer.

C. Joshua y Benjamin Safdie.

D. Joe y Anthony Russo.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Pronóstico del tiempo en EE.UU. para Acción de Gracias 2025

Una ola de aire ártico se extenderá por todo el país justo cuando familiares y amigos salgan de viaje para reunirse con los suyos con motivo del Día de Acción de Gracias.

Un hombre se disfrazó de su madre fallecida para cobrar su pensión

Las autoridades se percataron de un presunto delito al notar el vello oscuro en la nuca, las manos y la barbilla de la anciana que intentaba renovar su documento de identidad. Esa sospecha llevó al arresto de un hombre de 57 años en el norte de Italia.

El oscuro secreto de la temporada de compras navideñas en EE.UU.

Los estadounidenses, molestos por años de aumento de precios, se preparan para la batalla en la temporada de compras navideñas de 2025. Sin embargo, esta temporada podría resultar mucho más sólida de lo que uno esperaría, al menos sobre el papel. ¿Cómo es posible?

10.000 años

Videos muestran grandes columnas de humo mientras el volcán Hayli Gubbi, en Etiopía, entra en erupción por primera vez en 10.000 años, arrojando cenizas al cielo y afectando los viajes aéreos a miles de kilómetros de distancia, en la India.

“Espero reunirme pronto con el presidente Zelensky y el presidente Putin, pero SOLO cuando el acuerdo para poner fin a esta guerra sea FINAL o esté en sus etapas finales”

—El presidente Donald Trump afirmó que ordenó a su enviado especial Steve Witkoff que se reúna con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Moscú, con “solo unos pocos puntos de desacuerdo restantes” entre rusos y ucranianos.

Muere Gramma, la tortuga de Galápagos de 141 años del zoológico de San Diego, California

Gramma, la tortuga de Galápagos de aproximadamente 141 años y conocida como “la reina del zoológico”, murió en el zoológico de San Diego tras un deterioro óseo progresivo, informó la institución. Llegó entre 1928 y 1931 y fue una de las residentes de zoológico más longevas del mundo.

🧠 La respuesta del quiz es: B. Los creadores de “Stranger Things” son los hermanos Ross y Matt Duffer, quienes aseguran que la quinta temporada, que se estrena hoy, responderá todas las preguntas y esclarecerá los misterios planteados desde la primera temporada.

