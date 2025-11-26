¿Qué es Acción de Gracias (Thanksgiving), cuál es su origen y por qué se celebra?

Por Saeed Ahmed, CNN

En Estados Unidos se celebra en grande el Día de Acción de Gracias, y la indudable protagonista de la fiesta —claro, además del espíritu de agradecimiento y recogimiento— es la comida.

Millones de familias en Estados Unidos comerán pavo este jueves. ¿Por qué? Mira esta y otras respuestas aquí:

Las comidas congeladas deben agradecerle al Día de Acción de Gracias. En 1953, alguien en la empresa Swanson calculó mal el número de pavos que se necesitarían para la festividad… por 26 toneladas. A alguien con una mente de negocios se le ocurrió una brillante idea: cortar la carne de los pavos sobrantes y empacarla con algunos acompañamientos.

Si eres un plomero, es probable que el “Black Friday” no puedas ir de compras frenéticas, pues ese día es el más ocupado para ellos en todo el año, según Roto-Rooter, el servicio más grande de plomeros de EE.UU..

Después de todo, alguien debe encargarse del sistema luego de que los invitados bien alimentados “sobrecarguen el sistema”.

En EE.UU. hay cuatro lugares llamados Turkey (pavo en inglés): Turkey Creek en Louisiana, Turkey en Texas, Turkey en Carolina del Norte, Turkey Creek en Arizona. Además, hay dos pueblos en Pensilvania que se llaman Upper Turkeyfoot (que traduciría algo como pata superior de pavo) y Lower Turkeyfoot (pata inferior de pavo).

Cuando Abraham Lincoln declaró el Día de Acción de Gracias una festividad nacional, fue gracias a los incansables esfuerzos de una editora de revista llamada Josepha Hale, quien también fue la autora de la canción ‘Mary Had a Little Lamb’.

El sonido que hace el pavo se llama graznido.

Si Ben Franklin hubiera logrado su cometido, el pavo sería el ave nacional de EE.UU. Según le escribió a su hija en una carta, para él un águila tenía “un mal carácter moral”. El pavo, por otra parte, era “un ave más respetable”.

El Día de Acción de Gracias no se celebra solo en Estados Unidos; los canadienses también lo celebran, pero en octubre.

Muchos sienten mucho sueño después de engullir la cena de Acción de Gracias. Pero no es culpa del pavo, que de hecho contiene menos triptófano, un aminoácido cuya digestión requiere una buena cantidad de energía. El sueño viene porque la mayoría de personas comen de más en la cena, y digerir toda esa comida puede producirles sueño.

¿Por qué el pavo se llama turkey en inglés? Es el mismo nombre de Turquía en inglés, y esto es porque los pájaros eran importados por mercaderes turcos.

