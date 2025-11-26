Qué está abierto y cerrado en EE.UU. en Acción de Gracias 2025: supermercados, bancos, farmacias y servicios de correo

Por Lila Dominus, CNN

Puede ser confuso saber qué tiendas y oficinas estarán abiertas el Día de Acción de Gracias o qué establecimiento modificará su horario en Estados Unidos.

Esto es lo que debes saber si necesitas salir a última hora.

Se espera que las oficinas y edificios gubernamentales estén cerrados. Esto incluye las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados, los tribunales y el Servicio Postal de EE.UU. Además, FedEx y UPS también estarán cerrados ese día.

¿Necesitas artículos esenciales de última hora para el Día de Acción de Gracias? Costco, Walmart, Target y Trader Joe’s estarán cerrados el jueves. En su lugar, prueba Ralphs, algunas tiendas ShopRite, Wegmans o Whole Foods, que estarán abiertas, aunque consulta los horarios modificados.

Los bancos y la bolsa de valores también estarán cerrados. El servicio de banca en línea y los cajeros automáticos no se interrumpirá.

Las farmacias variarán según la ubicación. Las sucursales de CVS y Walgreens de 24 horas permanecerán abiertas, mientras que las sucursales de CVS tendrán horarios reducidos y el resto de las tiendas Walgreens estarán cerradas.

