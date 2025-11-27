Acusan a tres hombres de matar en un “ataque tipo emboscada” a la cantante latina emergente DELAROSA en Los Ángeles

Por Uriel Blanco, CNN en Español

Tres hombres fueron acusados de matar en “un ataque tipo emboscada” a DELAROSA, una cantante latina que este año publicó su primer sencillo, en Los Ángeles, California, informó el miércoles la Fiscalía local.

Según la acusación de la Oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Maria De La Rosa —profesionalmente conocida como DELAROSA, de 22 años— se encontraba en un vehículo con otras dos personas en calles de Northridge, un vecindario de Los Ángeles, la madrugada del 22 de noviembre.

Entonces, tres personas supuestamente se acercaron al vehículo, “exigieron dinero y luego dispararon, impactando a los tres ocupantes”, señaló la Oficina del fiscal en un comunicado.

De La Rosa murió por los disparos y “las otras dos víctimas sufrieron heridas graves”, agregó la Oficina.

Por esta razón, la Fiscalía acusó a los tres hombres, todos originarios de Northridge, de un delito grave de asesinato y dos cargos graves de intento de robo en segundo grado.

“Si son declarados culpables de los cargos, todos los acusados ​​​​se enfrentan a cadena perpetua en una prisión estatal sin posibilidad de libertad condicional”, indicó la Oficina del fiscal.

DELAROSA era una joven latina conocida en redes sociales por ser creadora de contenido de estilo de vida, viajes y moda. En su cuenta de Instagram ya sumaba más de 45.000 seguidores.

En agosto de este año, DELAROSA comenzó su carrera en el mundo de la música al publicar su primer sencillo llamado “No me llames”, una canción con bases del género del corrido tumbado cuya letra habla del desamor.

Su última publicación en Instagram fue el pasado 30 de octubre. Publicó varias fotos de ella en un estudio musical donde se pueden ver instrumentos como una guitarra eléctrica y un teclado. Acompañó su post con un mensaje escrito: “Ocupada cocinando en el stu (…) Ya es tiempo”.

Nathan J. Hochman, fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, calificó el crimen contra la joven como un “ataque despiadado y selectivo”.

“Se trata de un ataque despiadado y selectivo que cobró la vida de una joven artista y causó un profundo trauma de por vida a su familia y a los dos sobrevivientes. Mi oficina llevará este caso con determinación para garantizar que los responsables rindan cuentas por esta violencia sin sentido y mortal”, declaró Hochman.

Uno de los acusados fue arrestado el 22 de noviembre, el día del ataque. Su comparecencia está programada para el 7 de enero de 2026 y se le fijó una fianza de de US$ 2.180.000. En tanto, se esperaba que otro de los hombres, que fue arrestado el 23 de noviembre, fuera procesado el miércoles y se le fijó una fianza de US$ 2.280.000. Por su parte, al tercer acusado se le fijó una fianza de US$ 2.205.000, se emitió una orden de arresto en su contra y su comparecencia se programará más adelante.

