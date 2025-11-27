Turista muere tras ataque de un tiburón en Australia

Por Jack Guy, CNN

Una turista de alrededor de 20 años murió tras el ataque de un tiburón en Australia este jueves, informó la policía.

Otro joven, que también se cree que tiene unos 20 años, sufrió heridas graves en el ataque en Crowdy Bay, en el este de Australia, y fue trasladado en avión al hospital en estado crítico, según un comunicado de la policía de Nueva Gales del Sur.

Los servicios de emergencia recibieron una llamada alrededor de las 6:30 a.m., hora local, (2:30 p.m. del miércoles, hora de Miami) luego de informes de que dos personas habían sido mordidas por un tiburón, dijo la policía.

“Los testigos ayudaron a la pareja antes de la llegada de los paramédicos de la ambulancia de Nueva Gales del Sur. Sin embargo, la mujer murió en el lugar”, se lee en el comunicado.

Crowdy Bay está a unos 350 kilómetros (217 millas) al norte de Sydney.

Las autoridades aún no han determinado qué especie de tiburón estuvo involucrada en el ataque.

Las víctimas son turistas de Suiza, comunicó un portavoz de la policía a CNN el jueves.

El superintendente de ambulancias, Joshua Smyth, declaró a los periodistas que la mujer había muerto cuando los paramédicos llegaron al lugar.

También elogió a un transeúnte que administró primeros auxilios a la víctima masculina, incluyendo la colocación de un torniquete alrededor de la pierna.

Smyth manifestó que el torniquete “potencialmente le salvó la vida y permitió que los paramédicos de la ambulancia de Nueva Gales del Sur llegaran hasta él y le brindaran primeros auxilios”.

La organización de rescate local Surf Life Saving NSW indicó que las playas cercanas estarían cerradas durante al menos 24 horas mientras intentan encontrar al tiburón utilizando drones.

“Esta es una tragedia terrible y nuestras más sinceras condolencias a las familias de la mujer y el hombre involucrados”, declaró el director ejecutivo de Surf Life Saving NSW, Steve Pearce, según informa 7News, afiliada de CNN.

“Hemos podido activar nuestra capacidad de drones rápidamente y tenemos activos en el lugar para proporcionar vigilancia e informar sobre cualquier peligro en el área”, agregó.

Y aconsejó: “Por ahora, por favor manténgase alejados del agua en las playas cercanas y sigan las indicaciones de los salvavidas”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.