EE.UU. atacó un presunto barco narcotraficante en septiembre; al haber sobrevivientes, atacó de nuevo, dice fuente

Las Fuerzas Armadas de EE.UU. llevaron a cabo un segundo ataque contra un supuesto narcotraficante que operaba en el Caribe el 2 de septiembre, después de que un ataque inicial no causara la muerte de todos los pasajeros, según informaron a CNN fuentes familiarizadas con el asunto.

Si bien el primer ataque pareció inutilizar el barco y causar muertes, las FF.AA. evaluaron que hubo sobrevivientes, según las fuentes. El segundo ataque causó la muerte de los tripulantes restantes a bordo, elevando el número total de muertos a 11, y hundió el barco.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, había ordenado antes de la operación que se aseguraran de que el ataque causara la muerte de todos los pasajeros a bordo, pero no está claro si sabía que había sobrevivientes antes del segundo ataque, según una de las fuentes.

El presidente Donald Trump informó sobre el ataque y las muertes el mismo día, pero el Gobierno nunca ha reconocido públicamente la muerte de sobrevivientes.

Trump declaró el jueves que las acciones en tierra para detener las presuntas redes de narcotráfico en Venezuela podrían “comenzar muy pronto”, en medio de continuos cuestionamientos sobre la legalidad de la campaña militar estadounidense en Latinoamérica. Las autoridades han reconocido que desconocen la identidad de las personas a bordo de los barcos antes de ser atacados, según informó CNN.

“Me alarma la cantidad de embarcaciones que este Gobierno ha desmantelado sin consultar siquiera al Congreso”, declaró la representante demócrata Madeleine Dean a CNN esta semana. “Justo la semana pasada, revisé en un SCIF [centro de información confidencial compartimentada], como miembro del Ministerio de Relaciones Exteriores, algunos documentos relacionados con el hundimiento de estos barcos y el asesinato de sus ocupantes. No había ninguna evidencia de lo que estaba sucediendo”.

Las personas informadas sobre el doble ataque expresaron su preocupación de que el mismo pudiera violar el derecho internacional humanitario, que prohíbe la ejecución de un combatiente enemigo que esté “fuera de combate” o retirado del combate por lesiones o rendición.

“De cualquier manera, están infringiendo la ley”, declaró Sarah Harrison, exasesora general asociada del Pentágono y ahora analista sénior del grupo de expertos Crisis Group. “Están matando a civiles, y si se asume que son combatientes, también es ilegal: según el derecho de los conflictos armados, si alguien está fuera de combate y ya no puede luchar, debe ser tratado con humanidad”.

Los detalles de los ataques fueron reportados inicialmente por The Intercept y The Washington Post.

Las fuerzas armadas sabían que había supervivientes en el agua tras el primer ataque del 2 de septiembre y llevaron a cabo otro para hundir el buque y matar al resto de la tripulación, según las fuentes. Funcionarios del Pentágono informaron a los legisladores en sesiones informativas posteriores que el segundo ataque se realizó para hundir el barco y que no representara una amenaza para la navegación, según las fuentes.

EE.UU. ha atacado y hundido barcos en múltiples ocasiones, según las fuentes, pero el ataque del 2 de septiembre es el único caso conocido en el que se buscó deliberadamente causar la muerte de los supervivientes.

No está claro por qué no se rescató a los supervivientes, como sí sucedió tras otro ataque en el Caribe en octubre. En ese caso, el Gobierno de Trump rescató a dos supervivientes y los repatrió a sus países de origen.

En una publicación en Truth Social en la que anunció el ataque del 2 de septiembre, el presidente Donald Trump afirmó que las fuerzas armadas habían llevado a cabo “un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua identificados positivamente en el área de responsabilidad del Comando Sur”.

El Gobierno ha intentado justificar legalmente sus ataques contra las embarcaciones alegando que transportan a individuos vinculados a aproximadamente dos docenas de cárteles de la droga que participan en un conflicto armado con Estados Unidos. La Casa Blanca ha afirmado repetidamente que las acciones del Gobierno “cumplen plenamente con el Derecho en los Conflictos Armados”, el ámbito del derecho internacional diseñado para prevenir ataques contra civiles.

Sin embargo, muchos expertos legales afirman que los presuntos narcotraficantes son civiles, no combatientes, y que, por lo tanto, los ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales.

Antes de que las fuerzas armadas comenzaran a hacer volar embarcaciones en septiembre, la lucha contra el tráfico ilícito de drogas estaba a cargo de las fuerzas del orden y de la Guardia Costera estadounidense, y los miembros de los cárteles y los narcotraficantes eran tratados como delincuentes con derecho al debido proceso.

Sin embargo, en una opinión legal clasificada emitida durante el verano, el Departamento de Justicia argumentó que el presidente está legalmente autorizado a autorizar ataques letales contra 24 cárteles y organizaciones criminales en defensa propia, porque los grupos representan una amenaza inminente para los estadounidenses, según informó CNN.

Ese argumento se ha visto potencialmente socavado por el comportamiento de los presuntos traficantes que han sido blanco de los ataques: en al menos un caso, una embarcación dio la vuelta y se alejó de Estados Unidos antes de ser atacada. Los supervivientes del ataque del 2 de septiembre tampoco representaban una amenaza inminente, ya que estaban prácticamente incapacitados, según las fuentes informadas sobre los ataques y Harrison.

Altos funcionarios de Defensa de Estados Unidos y sus aliados han expresado su escepticismo sobre la legalidad de la campaña militar. El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin Holsey, ofreció dejar su puesto durante una tensa reunión el mes pasado con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, tras plantear dudas sobre la legalidad de los ataques, según informó CNN. Holsey dejará su puesto en diciembre, apenas un año después de asumir el mando del Comando Sur.

Abogados especializados en derecho internacional de la Oficina del Asesor General del Departamento de Defensa también han expresado su preocupación por la legalidad de los ataques. Varios abogados uniformados, tanto actuales como retirados, declararon a CNN que los ataques no parecen ser legales.

El Reino Unido ya no comparte información de inteligencia con Estados Unidos sobre presuntos buques de narcotráfico en el Caribe porque no quiere ser cómplice de los ataques militares estadounidenses y cree que son ilegales, según informó CNN.

